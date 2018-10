Admesa a tràmit la querella contra Manso i Pérez de los Cobos per l'operatiu de l'1-O a Lleida

L'associació Advocacia per la Democràcia a Lleida ha informat que s'ha admès a tràmit la querella presentada contra l'exsubdelegada del govern espanyol a Lleida Inma Manso i el responsable del dispositiu de l'1-O, el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos, per l'actuació policial de l'1 d'Octubre a la demarcació de Lleida. La querella, que es va presentar al març i que l'ha admès el jutjat d'instrucció número 1 de Lleida, també es dirigeix contra comandaments intermedis. Un dels membres d'Advocacia per la Democràcia a Lleida, David Gil, ha recordat que amb aquesta querella "no es persegueix tant el policia en concret com la premeditació a l'hora d'orquestrar un operatiu policial amb l'objectiu d'atemorir la població".

Gil ha confiat que la instrucció els doni la raó i ha afirmat que, si finalment és així, els responsables del dispositiu podrien ser condemnats "per tortures i la vulneració de drets col·lectius". Els membres d'Advocacia per la Democràcia s'han mostrat molt satisfets perquè la querella es dirigeix contra els que ells consideren "els responsables polítics i policials" de l'operatiu policial de l'1-O a Lleida. Gil ha subratllat que el jutjat ha admès totes les proves presentades menys els antecedents dels agents implicats –"que no ens els facilitaran"–, encara que tindran accés als antecedents de Manso i Pérez de los Cobos.

A part de la querella col·lectiva contra Manso, Pérez de los Cobos i altres comandaments policials, els jutjats de Lleida i Solsona acumulen 13 causes obertes en les quals estan representades una seixantena de persones afectades per les càrregues policials de l'1-O als col·legis de la ciutat de Lleida, Ponts (Noguera) i Soses (Segrià). Els casos també els porten des de l'associació Advocats per la Democràcia.