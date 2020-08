L’Agència Espanyola de Medicaments inclou el remdesivir entre els fàrmacs essencials contra el covid

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes (Aemps) ha actualitzat la llista de medicaments considerats “essencials” per al tractament del covid-19 i hi ha inclòs l’antiviral remdesivir. A principis de juliol la Comissió Europea va aprovar l’autorització per comercialitzar aquest medicament, que es va utilitzar contra l’Ebola i que és el primer tractament validat contra el coronavirus. Els estats europeus han accelerat els tràmits les últimes setmanes per poder comercialitzar l’antiviral, després que els Estats Units compressin bona part de les reserves mundials del medicament.

L’Aemps ja havia recomanat la comercialització del remdesivir com a tractament contra el coronavirus en adults i adolescents, cosa que la comunitat mèdica va avalar perquè es considera que ha acreditat la seva eficàcia i seguretat. De fet, segons un estudi de l'Institut Nacional d'Al·lèrgies i Malalties Infeccioses dels Estats Units, els pacients tractats amb remdesivir es van recuperar al cap d'uns 11 dies, en comparació amb els 15 dies de recuperació que van necessitar els que van rebre un placebo. A més, van comprovar que tenia una especial eficàcia sobre les persones que patien la malaltia de manera greu.