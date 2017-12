Agredeix sexualment l'assistenta i dispara contra un policia amb una escopeta de perdigons

Un veí de Ventalló (Alt Empordà) de 58 anys va agredir sexualment la seva assistenta aquest dimecres, i posteriorment va ferir un sergent dels Mossos amb una escopeta de perdigons. Tot plegat va començar el dijous 7 de desembre quan el marit de la cuidadora –que havia de passar la nit a casa del presumpte agressor– va trucar a la policia per denunciar que la seva dona estava retinguda al domicili del sospitós. Un cop els Mossos van arribar al lloc dels fets, l'agressor va sortir al balcó despullat amb la dona, que també estava nua. Va ser aleshores quan l'home va mostrar dues armes, una d'aire comprimit i una escopeta de perdigons, que va disparar contra un sergent dels Mossos que va acabar ferit al colze. Els agents van acabar detenint l'home que passarà a disposició del jutge en les properes hores.



Els fets van passar a la mateixa casa del detingut, un home de 58 anys de Ventalló. Es dona el cas que la dona treballa a la casa del sospitós on va passar-hi la nit de dimecres a dijous. Quan el marit de la cuidadora va veure que no venia va anar fins a la casa per esbrinar què passava.

Un cop allà va veure la seva dona despullada i retinguda per aquest home, que també anava sense roba i que podria tenir problemes mentals. La víctima no va poder trucar la policia perquè l'agressor li va prendre i apagar el telèfon. Qui sí va donar l'avís va ser el marit de la cuidadora. Al cap d'uns instants, vora les 9 del matí, diverses patrulles dels Mossos es van presentar davant de la casa del sospitós que va amenaçar amb disparar els agents.

L'home portava dues armes. Una d'aire comprimit i l'altre una escopeta de perdigons de caça, que va fer servir per disparar contra el sergent i el va ferir al colze, provocant-li una ferida de 14 centímetres. El policia va ser atès pels serveis d'emergència i traslladat a l'hospital de Figueres. Els agents van poder detenir l'home acusat de diversos delictes. S'espera que passi a disposició del jutge de Figueres en les properes hores.