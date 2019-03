"Ahir el feixisme em va assenyalar". El conseller de districte de la CUP a Horta-Guinardó, Joan Melenchon, ha denunciat avui públicament que ha rebut amenaces de mort de l'extrema dreta. Segons ha explicat en una roda de premsa acompanyat de membres del grup municipal, ha rebut a casa dos casquets de bala, un dels quals ha mostrat a la premsa i l'altre és en mans dels Mossos. "Soc un element que els trastoca", ha explicat i ha exposat que la feina que es fa des de la CUP "molesta els sectors més reaccionaris". Melenchon ha demanat una condemna immediata dels fets i ha denunciat la "impunitat" amb què diu que actuen aquests moviments i el "blanquejament" que en fan d'altres formacions, i ha esmentat com a exemple les declaracions del socialista Jaume Collboni equiparant la CUP i Vox en termes de radicalitat. "No tenim por i els diem a la cara que no passaran", ha deixat anar.

També ha agafat la paraula la regidora Maria Rovira, que ha deixat clar que la formació convoca aquest dissabte al matí una manifestació alternativa a la de Vox. "Ens hi trobaran de cara", ha dit. De fet, la manifestació de Vox és a la plaça Espanya i l'altra és, a la mateixa hora, a la plaça Espanya amb Tarragona. L'alcaldessa, Ada Colau, ha anunciat aquest matí que el seu partit no convocarà manifestacions alternatives, sinó una festa per celebrar "la vida" a la ronda de Sant Antoni. Rovira ha remarcat la necessitat d'organitzar-se des dels barris per "fer front al feixisme".

I l'alcaldable de la CUP a les municipals, Anna Saliente, en una línia semblant ha defensat l'autoorganització al carrer per fer front a l'extrema dreta.