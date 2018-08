Competència ataca la regulació dels lloguers turístics

La regulació dels lloguers turístics que estan fent ajuntaments de tota Espanya per combatre la gentrificació i la pujada de preus del lloguer està en perill. De moment la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha portat als tribunals les normes sobre habitatges turístics aprovats per tres grans ajuntaments, els de Madrid, Bilbao i Sant Sebastià, en entendre que són contràries a la competència i perjudiquen als consumidors i es planteja fer-ho en altres casos, com Barcelona, si es tira endavant una regulació similar.

Els recursos contenciós-administratius s'han presentat davant els Tribunals Superiors de Justícia de les respectives comunitats autònomes, Madrid i País Basc, segons van explicar a Efe fonts de l'organisme regulador. Prèviament, la CNMC havia enviat requeriments als ajuntaments afectats perquè justifiquessin la necessitat de les restriccions imposades al lloguer d'apartaments turístics o, en cas contrari, anul·lessin els requisits exigits.

L'organisme regulador pretenia evitar d'aquesta forma la presentació dels recursos davant els tribunals, però, segons la CNMC, les respostes dels consistoris no han estat satisfactòries.

La CNMC considera que les normes aprovades pels tres ajuntaments són contràries a la competència i als principis de regulació econòmica eficient, i perjudiquen als consumidors i usuaris. En la seva opinió, les mesures tenen efectes restrictius sobre la competència a les tres ciutats en impedir l'entrada de nous operadors i consolidar als ja instal·lats. Segons el parer de l'organisme regulador, aquest fet elevarà els preus i reduirà la qualitat, la inversió i la innovació.

La CNMC creu que les mesures adoptades no garanteixen una major qualitat dels allotjaments turístics ni protegeixen adequadament als ciutadans. En el cas de Madrid, la norma de l'ajuntament exigeix una llicència per poder llogar apartaments i habitatges turístics. A més, estableix un període d'un any, ampliable a un altre més, fins que es puguin atorgar de nou llicències en determinats districtes.

La normativa de Bilbao només permet utilitzar com a habitatges turístics els immobles situats en plantes baixes o primeres, tret que tinguin accés independent al carrer. A Sant Sebastià, també es limiten els habitatges turístics a plantes baixes o primeres, excepte si tenen accés independent. A més, la norma prohibeix nous habitatges turístics en zones del centre de la ciutat.

La CNMC pot impugnar davant els tribunals les disposicions generals amb rang inferior a Llei que, al seu judici, obstaculitzin la competència efectiva.

Els responsables municipals no han trigat a respondre a la decisió de Competència. Fonts de l'Ajuntament de Madrid han subratllat que el consistori defensarà en els tribunals la normativa municipal i han rebutjat que sigui contrària a la competència i perjudiqui als consumidors.

L'alcalde de Sant Sebastià, Eneko Goia, ha defensat l'autonomia de l'ajuntament per regular els usos del sòl. Després de conèixer el recurs, Goia ha assegurat, en un comunicat, que el govern municipal "no comparteix en absolut" la interpretació que la CNMC fa de la norma.

L'alcalde ha dit que la interpretació de la CNMC únicament "dóna ales al lliure mercat sense tenir en consideració cap altre principi ni valor".

Fonts de l'Ajuntament de Bilbao han declinat realitzar comentaris sobre el recurs, encara que han recordat que el ple del passat 31 de maig va rebutjar per unanimitat el requeriment que els havia enviat Competència sobre aquest assumpte.