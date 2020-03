Així viu Igualada el brot de coronavirus

No és un dia normal a Igualada. La ciutat –i els municipis del voltant, com Jorba, Òdena, Montbui i Vilanova del Camí– s'ha llevat amb totes les escoles tancades, més mascaretes al carrer i els veïns intentant mantenir la calma. Després de les mesures excepcionals que ha comportat la detecció d'un brot de coronarivus, ningú amaga la preocupació a la capital de l'Anoia. En una ciutat de 40.000 habitants en què tothom es coneix, molts dels habitants tenen coneguts contagiats o aïllats. En les últimes hores, els casos s'han multiplicat i ja han arribat a més poblacions de la comarca.

Dels 49 positius fruit del brot, 33 són personal sanitari de l'Hospital d'Igualada, que és el focus a l'Anoia, després que una infermera anés a treballar sense saber que estava contagiada. El centre treballa "sota mínims" des de primera hora de dijous, amb tres dels sis quiròfans tancats i l'ajornament de les visites ordinàries que hi havia programades. La situació d'emergència ha empès l'alcalde de la ciutat, Marc Castells, a llançar un crit d'alerta i "exigir" al departament de Salut reforçar la plantilla de l'hospital.

L'Anna està preocupada per la seva àvia, que fa uns dies que està ingressada i ara s'haurà de quedar sola a l'habitació: "Han enviat cap a casa tots els familiars. El meu avi ha insistit de quedar-s'hi, però no ha pogut. Només hi queden pacients". A fora, la majoria de gent que entra a l'hospital i en surt ho fa amb mascaretes, mentre que a la sala d'urgències no hi ha gairebé cap pacient esperant. "Hi ha més periodistes que pacients", afirma un veí de la ciutat.

"Totes les converses són sobre el coronavirus"

Com a fora de l'hospital, la situació a la ciutat és d'una estranya calma tensa. "Totes les converses que he sentit pel carrer són sobre el coronavirus. També hi ha molts més nens pel carrer, però crec que tothom està fent vida normal. També els avis i les àvies", explica el Miquel, que ha sortit a passejar el gos. El centre urbà està molt més buit del que ja és habitual, amb una ciutat força adormida entre setmana.

Però la majoria d'empreses han obert portes. "Algunes fan teletreball, d'altres fan dobles o triples torns i algunes s'han organitzat per portar la canalla a l'empresa", explica a l'ARA Joan Domènech, president de la Unió Empresarial de l'Anoia, una entitat amb 600 associats. "Ho vivim amb preocupació, però amb serenor i sense caure en l'alarmisme", diu. Conscients de l'enorme impacte econòmic que pot suposar per a la comarca, Domènech demana no estigmatitzar ni Igualada ni la resta de municipis. "Ningú es planteja tancar l'empresa, totes intenten adaptar-se al problema", assegura.

Sí que han canviat, i molt, els plans per a l'equip de la Mostra de Teatre infantil i Juvenil, que feia mesos que organitzava la 31a edició d'un dels esdeveniments més estimats a la ciutat, que s'havia de celebrar del 26 al 29 de març. O el Casal Popular El Foment, que ja ho tenia tot preparat per celebrar dissabte la 25a calçotada popular. "Demanem si podeu col·laborar amb un bo d'ajut en les despeses de la calçotada", han difós.

Igualada es prepara per estar-se catorze dies en quarantena. A partir de demà també hi haurà més controls als mercats i se suspèn el transport públic interurbà, i no es descarten més mesures per controlar la propagació del virus.