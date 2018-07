Ajornat el desnonament de 26 persones al barri de Gràcia

Amb un somriure d'alleujament però la respiració encara agitada per l'ensurt, la Ruth celebra aquest matí que finalment el seu desnonament, i en total el de les cinc famílies amb cinc infants que viuen al bloc ocupat del carrer Sant Salvador número 16, edifici Armadillo, al barri de la Vila de Gràcia, ha estat aturat. Tot i això, deu furgons dels Mossos d'Esquadra, dos per família, han estat a la porta del bloc des d'abans de les vuit i fins a les nou del matí esperant l'ordre judicial.

Aquesta no ha arribat a fer-se efectiva, perquè"en l'últim moment, gràcies a les treballadores d'habitatge i la pressió veïnal", l'Ajuntament va arribar a un acord perquè "el BBVA ajorni el desnonament", mesura amb la qual el consistori espera "trobar una solució a l'emergència habitacional que pateixen 26 veïnes de Gràcia", segons va informar el regidor de Gràcia Eloi Badia.

Veïnes com l'Ana María, de 41 anys, han afirmat que estan una mica "més tranquils", però amb certa incertesa perquè no saben com serà el seu futur. "Jo vaig arribar aquí quan la meva filla tenia un any i ara en té sis, em van desnonar d'un altre habitatge, fa 16 anys que visc al barri i els preus de Gràcia estan impossibles, no puc pagar 1.200 euros per un lloguer. Vaig demanar ajuda a serveis socials i em van dir que no era possible", va explicar sense poder evitar que li caiguessin algunes llàgrimes mentre els ocupants del bloc i el voltant de deu veïns que s'havien solidaritzat amb ells prenien un esmorzar que era una manera de "protesta pacífica per demostrar que som gent tranquil·la", segons va explicar l'Elsa, una altra de les veïnes.

540x306 Família celebra l'ajornament del desnonament / FRANCESC MELCION Família celebra l'ajornament del desnonament / FRANCESC MELCION

"Tot ha sigut pacífic, no ens han tractat malament", ha explicat Elsa Pérez, que afirma que "al principi hi va haver una mica de por" quan van veure arribar els efectius policials. "No tinc feina, n'he buscat i no en trobo, i amb el que cobra la meva mare no podem pagar un lloguer", ha afegit la noia, que fa tres anys que viu al pis ocupat.

El bloc, que feia anys que estava buit, era propietat de la immobiliària Vegas 70 i després va passar a mans del BBVA. Al febrer ja va ser ajornat el desnonament per primera vegada i per ara l'acord amb el consistori només serveix per "guanyar temps", segons ha explicat Badia a la porta de l'edifici una estona després que els Mossos marxin. "La prioritat és poder oferir allotjament social al mateix lloc on vivien les veïnes i, si no s'aconsegueix, valorarem altres opcions", ha explicat Badia, que ha titllat d'"innecessari" el desplegament policial.