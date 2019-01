L'Ajuntament de Badalona exigirà als fons voltors i bancs blindar portes per evitar ocupacions

L'Ajuntament de Badalona ha anunciat aquest dimecres que enviarà una carta als fons voltors i grans tenidors per "exigir" que posin portes blindades que evitin noves ocupacions i així "garantir la seguretat de la resta de veïns", ha explicat l'alcalde, Àlex Pastor. La compareixença ha tingut lloc després d'una junta extraordinària de seguretat amb representants de la Generalitat, Mossos i Guàrdia Urbana per avaluar riscos arran de l'incendi mortal a Sant Roc del passat 5 de gener.

El consistori ha afirmat que el 80% dels pisos ocupats són propietat de bancs i fons d'inversió, tot i que no ha volgut especificar quins ni el gruix total d'ocupacions. Sí que ha xifrat en uns 100 pisos aquells en què s'han confirmat que la llum està punxada –"n'hi haurà més", ha avisat Pastor– i ara faran inspeccions amb tècnics d'Endesa per acabar de confeccionar el mapa amb possibles sobrecàrregues i prendre mesures.

"Quan algú és propietari d'un habitatge, poden blindar aquesta propietat amb portes d'alt blindatge i alarmes per evitar que hi hagi més ocupacions de les que hem tingut", va afirmar Pastor, que creu que "el més important és la seguretat" dels veïns. L'alcalde no es va referir a les ajudes a persones amb problemes per pagar la llum que també va anunciar fa unes setmanes.

En aquest sentit, la plataforma Sant Roc - Som Badalona ha reaccionat, conjuntament amb la PAH i la Plataforma d'Afectats per la Crisi (PAC), assegurant que "la pobresa i la falta d'habitatge no es combaten tapiant pisos dels bancs", i ha expressat la seva "decepció" per unes mesures que, han dit, no afronten "la problemàtica real i de fons, que afecta moltes famílies de Badalona".

"Convidem aquests dirigents polítics a participar amb nosaltres a les assemblees i entrevistes que fem diàriament, amb persones sense mitjans econòmics que no poden fer front a les despeses ni de lloguer ni dels cada dia més cars subministraments bàsics (llum, gas i aigua)", han dit en un comunicat.

El foc de l'avinguda Marquès de Sant-Roig es va originar en un habitatge propietat d'una immobiliària que estava ocupada il·legalment per una família.

L'alcalde badaloní ha aclarit que la diferència entre la seva proposta de blindar pisos amb portes metàl·liques i l'aplicada per Xavier García Albiol durant el seu mandat serà que l'ajuntament "no les pot pagar, com es feia en anteriors mandats".

Un altre dels acords presos serà que l'Ajuntament actuï per la via contenciosa administrativa contra les persones que cultiven marihuana en els pisos, en la que és una de les principals causes de les sobrecàrregues elèctriques.

El consistori badaloní ja ha precintat un pis a Sant Roc en què es duia a terme aquesta activitat il·legal i considera que la via contenciosa administrativa és "més ràpida" que recórrer a la via penal, segons el tercer tinent d'alcalde, Rubén Guijarro.

Guijarro "liderarà", segons paraules del seu alcalde, el pla d'acció en què participaran la Judicatura, la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra, així com tècnics d'Endesa i del mateix Ajuntament per "posar fil a l'agulla" i dibuixar un mapa amb els pisos en què hi ha sobreconsum d'electricitat.

La Junta de Seguretat ha acordat reunir-se d'aquí sis setmanes, durant el mes de març, per avaluar el pla d'acció acordat.

Sobre la situació dels ferits per l'incendi del número 244 de l'avinguda Marquès de Mont-roig, l'alcalde ha comentat que encara queden dues persones ferides hospitalitzades, una de les quals, una dona, es troba "en situació greu però estable".

Pel que fa a l'immoble, s'han reprès les tasques de rehabilitació després que la jutge les aturés en espera de concloure la investigació judicial, per això ja s'estan instal·lant portes noves en els immobles afectats pel foc i s'espera que les persones desallotjades tornin "com més aviat millor", ha dit Pastor.