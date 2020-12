L'Ajuntament de Badalona ofereix 30 dies en una pensió als supervivents de l'incendi

L'Ajuntament de Badalona ha ofert als supervivents de l'incendi de la nau ocupada del Gorg un sostre en diverses pensions durant 30 dies prorrogables. Les places oscil·len entre els 120 i els 130 llits i també els prometen els àpats un mes sencer, també amb opció que l'oferiment s'acabi ampliant. Aquesta ha sigut una sortida que la majoria dels supervivents ha vist, en un principi, amb bons ulls. Un cop s'ha entrat al fons de la qüestió i han descobert que les pensions estan repartides per tota l'àrea metropolitana i s'haurien de dividir, el sí ja no ha sigut tan clar. Tot això ha passat el dia que els Mossos d'Esquadra han identificat la tercera víctima mortal de l'incendi de dimecres passat: una dona de 27 anys.

"Ells tenen por de separar-se, es protegeixen, tenen les seves pròpies infraestructures muntades", explica Gaby Morales, representant de Papeles para Todos, una fundació que està ajudant i guiant la comunitat en aquest procés. Afegeix que si l'estada "fos per més temps no tindrien tanta por", però que al ser només de 30 dies "temen la incertesa de no saber què passarà quan acabi el mes". El grup de persones supervivents de l'incendi que estan ara mateix sense casa ha sumat aquest matí dos membres més, ja que els ferits comencen a tornar dels hospitals sense saber on dormiran.

L'oferta del consistori ha arribat després que només 18 dels més de 100 supervivents acceptessin la proposta d'anar a un alberg a Barcelona -avui se'ls acabava l'estada i ni l'Ajuntament ni la comunitat saben on paren-. Sí que estan controlats el centenar que després de l'incendi es van repartir per un entramat de naus ocupades de la zona, a pocs metres de l'edifici calcinat. Uns 25, però, han trobat tots els blocs ocupats plens i diumenge van decidir acampar al carrer com a última alternativa. Després de dues nits amb aquests supervivents en tendes, aquest matí una comitiva dels serveis socials de l'Ajuntament i de la Creu Roja s'ha desplaçat fins al Gorg per fer-los saber que hi havia una oferta sobre la taula: 30 dies en una pensió amb els àpats inclosos.

A hores d'ara, el consistori calcula que algunes persones ja dormiran aquesta nit en una pensió. En canvi, des de la comunitat subsahariana afirmen que fins que no tinguin una informació més clara sobre els establiments on serien reubicats i quant de temps els garanteixen, continuaran sense confiar en la sortida que ofereix l'Ajuntament. Alguns supervivents apunten que, a falta d'una alternativa clara, ja estan planejant tornar a ocupar.