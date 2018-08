Canvia l'horari de neteja a Ciutat Vella per reduir la contaminació acústica nocturna

El soroll del servei de neteja a Ciutat Vella ha obligat l'Ajuntament a canviar-ne l'horari per tal de no causar molèsties als veïns. El consistori concentrarà la neteja a primera hora de la matinada i elimina els repassos de les 4.45 h a alguns emplaçaments del Casc Antic, al Gòtic i al Raval Nord.

En alguns punts del districte, els efectius municipals es veuen obligats a netejar de forma "més intensiva" per culpa de "pràctiques incíviques" habituals en la deposició de residus i que provoquen que el servei hagi de passar diverses vegades en horari nocturn. El canvi d'horaris s'implanta a escala general després dels resultats positius d'una prova pilot al carrer Escudellers l'any passat.

En concret, els carrers afectats per la reestructuració del servei són Comtal, Moles i Estruc del Gòtic Nord; els carrers Valldonzella i Joaquim Costa i les places Castella i dels Àngels del Raval Nord; i al carrer Rec, Comerç i passeig del Born al Casc Antic.

"Tenim diferents fonts de soroll: la gent al carrer, l'oci nocturn, el soroll de monopatins i maletes i els serveis municipals", ha comentat la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin que ha assegurat que el fet d'eliminar el servei d'altes hores de la matinada contribuirà a disminuir la contaminació acústica.

L'únic cas que es manté la recollida a mitja matinada és al carrer Joaquim Costa, ja que el consistori ha tingut en compte que està ple de bars i ha decidit avançar el baldeig a les 3 h. D'altra banda, i també de forma més específica, al Casc Antic, el consistori estudia possibles millores en el paviment per evitar que aquests no facin soroll en desplaçar-los.

A més de reorganitzar els serveis de recollida de residus, l'Ajuntament ha decidit que a la plaça dels Àngels hi ha d'haver presència permanent i diària de Guàrdia Urbana a partir de les 22 h per disminuir els nivells de contaminació acústica detectats. És per això, que s'hi destinen 4 agents amb vehicles que faran ruta per evitar actituds incíviques.