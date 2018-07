L'Ajuntament i Núñez i Navarro acorden la construcció d'uns 16 pisos amb un preu un 30% per sota del de mercat a Vallcarca

Els pròxims 1.500 metres quadrats d'habitatge que construirà la immobiliària Núñez i Navarro a Vallcarca tindran un preu assequible, un 30% per sota del preu de mercat al barri, segons ha anunciat aquest matí en roda de premsa a l'Ajuntament el regidor de Presidència i del districte de Gràcia, Eloi Badia. L'illa de cases s'edificarà entre els carrers Farigola, l'Argentera i Cambrils.

"Tenim acumulat un impacte negatiu en termes d'urbanisme al barri i volem revertir-lo", ha explicat Badia durant l'anunci d'un projecte que ha comptat amb la participació, durant dos anys, de l'Associació de Veïns Vallcarca Som Barri i de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB).

Els habitatges a preu assequible formen part de les modificacions al Pla General Metropolità (PGM) per combatre la gentrificació i millorar l'estat del barri. Els contractes de lloguer en aquests habitatges hauran de ser de com a mínim tres anys de durada.

Al nou pla s'hi preveu un barri "més proper, més humà, sostenible i accessible a la ciutadania", en el qual es limitin les alçades dels edificis i les amplades dels carrers. A més, es preveu incorporar nous comerços de proximitat i tallers a les plantes baixes per "reactivar l'economia del barri", i es potenciarà la mobilitat de vianants i bicicletes per tal de consolidar un model sostenible que faciliti la connectivitat transversal, amb un connector verd amb Collserola i un altre entre els Tres Turons i el parc del Putxet. L'eficiència energètica i la reducció del consum d'aigua són dos objectius més inclosos en el nou projecte per a Vallcarca.

L'Ajuntament espera, a més, "ampliar els acords d'habitatge assequible a altres contractes signats", ha dit Badia, que ha celebrat que una immobiliària es preocupi més "per la rendibilitat social a llarg termini" que per la "rendibilitat econòmica a curt termini".