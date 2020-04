L'Ajuntament de Barcelona donarà 300 euros als autònoms més afectats pel confinament

L'Ajuntament de Barcelona ha començat a desgranar avui algunes de les mesures incloses dins el fons de 25 milions d'euros que va posar en marxa per ajudar petites empreses i autònoms de la ciutat. Cinc d'aquests milions es destinaran a una ajuda de 300 euros, en un únic pagament, per a aquells autònoms que hagin patit una caiguda de vendes de més d'un 75% o que s'hagin vist forçats a tancar el seu establiment. Es vol que aquesta ajuda serveixi per complementar la subvenció prevista pel govern espanyol i poder cobrir el 100% de la base de cotització mínima. L'Ajuntament preveu que unes 16.500 persones podran rebre aquesta ajuda municipal i sumar 300 euros, de manera puntual, als 661 que ingressi el govern espanyol si es regeix per la base mínima.

Respostes per a autònoms davant el coronavirus

A la ciutat hi ha 124.905 autònoms i el requisit per accedir a l'ajuda serà estar empadronat a Barcelona, acreditar que s'ingressa la subvenció estatal i que s'està al dia de tributacions. La convocatòria es farà entre el 20 de maig i el 30 de setembre. El govern municipal no descarta ampliar el fons destinat a a aquesta ajuda en un futur, però inicialment hi destina cinc milions. El primer tinent d'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, ha detallat en roda de premsa que aquesta no serà l'única mesura que presentaran per ajudar aquells que rebran "l'impacte dur" de la situació, sobretot autònoms i petites empreses.

Avui, de fet, també ha anunciat que, juntament amb el Col·legi d'Advocats de la ciutat, posen en marxa un servei gratuït de mediació per intentar acords que permetin rebaixes de lloguer per als negocis de la ciutat. La idea, segons Collboni, és fugir de la "judicialització" de la relació comercial i aconseguir que els propietaris s'avinguin a poder plantejar rebaixes. El servei s'activarà l'11 de maig.

Collboni també ha anunciat la posada en marxa d'una unitat especialitzada en l'acompanyament a autònoms, microempreses, pimes i cooperatives per assessorar en la captació dels ajuts econòmics derivats de la crisi sanitària. Es farà un diagnòstic de cada empresa per conèixer les seves necessitats i saber a quins ajuts especials poden optar. Per exemple, els ajuts que s'estan mobilitzant des de les diferents administracions públiques com les subvencions procedents d'organismes com ara l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), l'Institut Català de Finances (ICF) o les línies disponibles d'entitats bancàries.