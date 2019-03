Barcelona aprova la segona fase de construcció de carrils bici

El govern d'Ada Colau acaba el mandat a Barcelona amb un balanç de 209 quilòmetres de carril bici construïts, un centenar menys dels que s'havia compromès a fer segons el Pla de Mobilitat Urbana del 2015. Malgrat que la legislatura s'està a punt d'acabar, els Comuns han aprovat la segona fase d'expansió de la xarxa, que haurà de desenvolupar el proper govern i que facilitarà la irrupció de la bicicleta en zones com la plaça Espanya.

La proposta de la nova xarxa té en compte aquelles zones de la ciutat que no disposen del servei o que en disposen amb unes condicions millorables. Destaca la plaça Espanya, amb un projecte de carril de bici pendent, supeditat a una actuació urbanística integral que, segons la regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal, "no ha estat possible en aquest mandat".

El consistori ha presentat aquest dimecres el pla, d'acord amb l'Estratègia de la Bicicleta per Barcelona que va aprovar el ple municipal. "Segueix una estratègia ambiciosa que no s'ha aturat durant aquest mandat", ha subratllat Vidal, conscient però que tocarà al proper govern de la ciutat aplicar aquesta segona fase d'expansió dels carrils bici.

El pla consta de quatre objectius: baixar a la calçada els carrils que segueixen a la vorera, desdoblar els eixos de doble sentit i fer-los unidireccionals, millorar les condicions dels carrils existents i augmentar la connectivitat de la xarxa ciclista. Tot plegat per aconseguir que "l'ús de la bicicleta a Barcelona augmenti i es redueixi la presència del vehicle privat", ha insistit Vidal.

El Pla de Mobilitat Urbana té l'objectiu de reduir un 20% l'ús del cotxe privat donant alternatives als ciutadans i més espai a la bicicleta, de manera que s'aconsegueixi un aire més net a Barcelona.

El projecte per iniciar la segona fase està aprovat, però, segons ha informat Vidal, no hi haurà una licitació conjunta. "La idea és que se sumin actuacions urbanes a mesura que es tanquen altres actuacions i, alhora, projectar-ne de futures", ha explicat. Tot i això, ha deixat molt clar que "el projecte es pot aturar perfectament en el proper mandat, tot depèn de qui governi", i ha afegit que el govern actual "deixa la feina tècnica feta" per qui governi.

La regidora de mobilitat ha destacat també la participació de les entitats ciclistes en aquesta nova proposta amb la intenció de "millorar els aspectes que demanen: no només la connectivitat sinó també la qualitat del servei".