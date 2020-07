L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat aquest dijous la compra del Taller Masriera, un edifici històric de l'any 1882 dissenyat per l'arquitecte Josep Vilaseca i Casanovas i ubicat al carrer Bailèn 70, gràcies a una permuta amb una finca municipal del carrer Llacuna amb la Fundació Pere Relats, fins ara propietària de l'espai.

Veïns de l'Eixample Dret s'havien manifestat l'octubre de l'any passat per demanar que l'espai tingués un ús veïnal. Feia anys que el consistori negociava amb el propietari per aquest espai de 1.861 metres quadrats catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local. La finca del carrer Llacuna, en canvi, té una superfície de 548,68 metres quadrats i servirà a la fundació per " fer créixer el seu projecte social i ampliar l’equipament destinat a la gent gran, ubicat a la finca contigua", segons informa l'Ajuntament en un comunicat.

651x366 L'Ajuntament de Barcelona compra l'històric edifici del taller Masriera / Ajuntament de Barcelona L'Ajuntament de Barcelona compra l'històric edifici del taller Masriera / Ajuntament de Barcelona

El consistori entra ara en la fase de decidir què s'hi farà, amb la convicció que tingui un ús veïnal i amb la intenció de restaurar la seva antiga sala de teatre. L'edifici, d'estil neoclàssic, va ser construït el 1882 com a taller de pintors i escultors, i als anys vint una reforma el va transformar en un petit teatre, anomenat Stadium, on actuava la Companyia Belluguet. La Guerra Civil va frenar aquesta activitat, que es va reprendre amb menys intensitat l'any 1939. Als anys cinquanta el va comprar l'entitat catòlica Centre Social d'Activitats Culturals i Religioses, que hi va instal·lar una comunitat de religioses de la Societat del Sagrat Cor, i que l'any 2009 va cedir la finca a la Fundació Relats.