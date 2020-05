L'Ajuntament de Barcelona demana "corresponsabilitat" a la ciutadania per no haver de tancar les platges

Després del toc d'atenció que el ministeri de Sanitat va fer arribar ahir a la ciutat de Barcelona per les imatges d'aglomeracions a les platges, la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, ha admès que la situació posa en alerta les autoritats sanitàries i que pot obligar a fer "passos enrere". Per això, ha demanat "corresponsabilitat" a la ciutadania. "Si hem de fer marxa enrere i prohibir l'accés a platges serà un problema per a tothom. Treballem perquè això no passi", ha assegurat.

Sanz ha exposat que, de cara al cap de setmana, hauran d'estar "amatents" per evitar aglomeracions i que hi haurà més presència de la Guàrdia Urbana a la zona. En qualsevol cas, ha explicat que els primers dies que es va autoritzar la pràctica esportiva també hi va haver aglomeracions a la zona del litoral i que després tot es va anar normalitzant. No va ajudar tampoc la confusió inicial amb el missatge, ja que el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, va informar que estaria permès prendre el sol a la platja, cosa que el consistori va rectificar. Només es pot anar a les platges a fer esport o passejar i sempre dins de les franges horàries marcades i sense desplaçaments de més d'un quilòmetre.

"Són imatges que no ens agrada veure", va afirmar ahir Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, que considera que les imatges dels últims dies podrien fer-los "sospitar" que la ciutadania catalana no és "conscient dels riscos" que encara hi ha de contagiar-se de coronavirus, malgrat haver iniciat la desescalada. La ciutat passarà dilluns a la fase 1 si el ministeri ho valida.