L'Ajuntament de Barcelona denunciarà l'incident racista en un avió de Ryanair

L'Ajuntament de Barcelona denunciarà davant la Fiscalia l'incident racista ocorregut el dia 19 en un vol de Ryanair entre Barcelona i Londres, que va ser gravat en vídeo per un passatger i ha tingut una gran repercussió a les xarxes socials. L'alcaldessa Ada Colau ha criticat a les xarxes la "agressió en tota regla" i ha anunciat que es prendran molt seriosament adoptar mesures judicials i presentar-se com a acusació. L'Ajuntament pressionarà per tal que "la companyia hagi de canviar de protocols en casos així i recolzi la víctima, no l'agressor" ha expressat Colau.

Sobre la intolerable agresión verbal racista en un vuelo de Ryanair que salía de Barcelona pic.twitter.com/Yf1rcKbte0 — Ada Colau (@AdaColau) 23 d’octubre de 2018

En el vídeo es veu com un home increpa una passatgera de raça negra després que la dona no es mogués ràpidament del seu seient de passadís per deixar-lo passar. L'home la va insultar dient-li "lletja negra cabrona" i "lletja vaca estúpida" i li va etzibar que no li parlés "en una llengua estrangera". Aquestes paraules van provocar la indignació d'altres passatgers, que reclamaven que s'expulsés l'home de l'avió. Tot i això, els auxiliars de vol van optar per situar la dona en un altre seient i mantenir l'home al mateix lloc.

L'Ajuntament de Barcelona ha decidit traslladar el cas a la Fiscalia per aclarir el que va passar, identificar el presumpte agressor i localitzar possibles testimonis, ja que el consistori i la Fiscalia tenen un protocol per als suposats casos de delictes d'odi. El tinent d'alcalde Jaume Asens ho ha anunciat en un tuit, on titlla la resposta de l'aerolínia d'"inadmissible" i explica que estan mirant de contactar amb l'autor del vídeo i altres testimonis.

‼️Unacceptable response from @ryanair to this racist behaviour! BCN city hall will report it. We're looking for the video-maker and witnesses (flight FR015 BCN-London). Contact us 👉ond@bcn.cat https://t.co/wQwdTAjDec — Jaume Asens (@Jaumeasens) 22 d’octubre de 2018

Per la seva banda, la companyia aèria també ha anunciat a Twitter que ha comunicat a la policia britànica l'incident.