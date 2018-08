Protecció Civil desactiva l'alerta per onada de calor que ha deixat temperatures de gairebé 40 graus

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha donat aquest dimarts per finalitzada la onada de calor i, per tant, la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat aquest dimarts l'alerta per altes temperatures, activada des del passat dijous 2 d'agost.



Durant els cinc dies que s'ha estès el pla de Protecció Civil s'han assolit rècords històrics i s'han arribat a assolir valor superiors als 40ºC a diversos punts del territori. Degut a les tòrrides temperatures, el Departament de Salut ha confirmat aquest dimarts la mort d'un home de 62 anys a la via pública a causa d'un cop de calor. D'aquesta manera, l'onada de calor hauria deixat quatre víctimes mortals, dues a Barcelona i dues a Tarragona.







Registre rècord a al capital

L'Ajuntament de Barcelona també ha desactivat aquest dimarts al matí la fase d'alerta per onada de calor, després de cinc dies que han deixat registres rècord a la capital catalana. Des de dijous de la setmana passada, la temperatura ha arribat a màximes de 39,8 ºC a la Zona Universitària i mínimes que amb prou feines baixaven dels 30 ºC a l'estació del Raval. De fet, la nit de dissabte a diumenge a l'Observatori Fabra el termòmetre no va baixar dels 28,4 ºC.





Desactivat el Pla d'actuació per onada de calor en fase d'alerta. Des de dijous els serveis municipals han atès 148 persones.





Durant els cinc dies que s'ha allargat el protocol per altes temperatures el consistori havia activat un operatiu adreçat als col·lectius més vulnerables. En aquest sentit, des del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) es va habilitar un dispositiu per oferir consells a la ciutadania per tal de prevenir els riscos de les tòrrides temperatures i repartir aigua durant les hores de més calor. Així, els serveis socials han atès un total de 148 persones durant els cinc dies que s'ha allargat l'alerta, 93 homes i 55 dones.



A part, l'Ajuntament ha matisat que no hi ha hagut cap incidència destacable i que, per tant, en cap moment s'ha requerit l'ajuda del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ni tampoc dels agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona.