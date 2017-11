Barcelona detecta 38 finques adquirides per fons inversors que volen expulsar els veïns

L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 38 finques de la ciutat que han adquirit fons inversors on, segons el consistori, es volen expulsar els veïns. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha explicat que l'Ajuntament està elaborant un mapa de l'especulació immobiliària, fruit de les compres dels fons, per concretar quins veïns "pateixen pressions per abandonar les seves llars". Els 38 edificis afectats sumen 450 habitatges; per tant, representen un 0,06% de les llars de Barcelona (on hi ha 684.000 primeres residències). Colau ha precisat que les 38 finques se situen "a barris concrets, com el Raval i el Poblenou". També ha aprofitat per apuntar els fons inversors que, segons el consistori, són responsables d'aquesta situació per les seves "males pràctiques": l'alcaldessa ha assenyalat Norvet, Renta Corporación, Vauras Investment i MK Premium.

"No parlem d'una immobiliària qualsevol", ha afegit Colau, que ha definit que els grans capitals actuen "com els voltors" perquè "desembarquen per especular". A més, ha destacat que l'Ajuntament s'ha d'enfrontar "a una opacitat" quan intenta establir contacte amb els fons inversors especulatius. "Ens costa trobar interlocutors", ha assegurat. Per això, l'alcaldessa ha subratllat que el consistori ha destinat 29 milions d'euros els últims dos anys en l'adquisició de 287 habitatges per evitar que els compressin fons inversors. "Són molts diners, però són insuficients per protegir els nostres ciutadans de l'especulació", ha afirmat. "Necessitem moltes més estratègies", ha reclamat Colau, que ha apostat per aconseguir una regulació del dret a l'habitatge -europea o global- "que sigui efectiva i de compliment obligatori".