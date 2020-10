L'Ajuntament de Barcelona nega que els blocs de formigó al carrer hagin provocat accidents

Les mesures d'urbanisme tàctic que Barcelona ha desplegat per guanyar espai per als vianants en carrers de l'Eixample com Consell de Cent, Rocafort i Girona reben una valoració molt més positiva en funció de quin dels dos socis del govern de la ciutat en parli: si ahir l'alcaldessa, Ada Colau, els defensava com una opció "seriosa" i avisava que no hi hauria marxa enrere, avui el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, en representació del PSC, ha remarcat que es tracta de mesures temporals i ha evitat fins i tot la terminologia "d'urbanisme tàctic". Batlle prefereix definir-les com a mesures temporals d'ordenació de l'espai públic, però defensa que la seva implantació s'ha acordat tenint en compte criteris de seguretat. De fet, l'informe que ha presentat avui a la comissió de presidència nega que els polèmics blocs de formigó, que ara està investigant la Fiscalia, hagin causat accidents amb ferits o morts.

L'estudi s'ha centrat en el tram pacificat del carrer Consell de Cent, entre Rocafort i Girona, on en quatre mesos s'hi han registrat 17 accidents de trànsit. Només un ha suposat el xoc d'un vehicle contra un dels blocs, i segons la Guàrdia Urbana el conductor va donar positiu en el test de drogues. Aquesta col·lisió va provocar danys materials en el vehicle. El gruix dels sinistres han tingut lloc en les interseccions de carrers, on no hi ha elements de formigó. Un ciclomotor sí que va xocar contra un separador del carril bici i un altre contra un dels arbres de la vorera.

Batlle ha admès que després de la polèmica generada pels blocs es va decidir arrodonir-ne els cantons i posar-hi elements reflectants per fer-los més visibles. I que també s'han fet altres millores en aquests espais, com posar peces separadores als nous carrils bici.

A la comissió d'aquest dimecres els grups de l'oposició han criticat que l'informe presentat se centrés només en els accidents que hi ha hagut al carrer Consell de Cent i que no aporti dades sobre la sinistralitat en altres vies on s'ha aplicat urbanisme tàctic. Cs ha defensat, en aquest sentit, que potser no hi ha cap mort en accidents atribuïble als blocs, però que hi ha informes del RACC i d'associacions de motoristes que asseguren que són un "risc".