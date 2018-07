L'Ajuntament de Barcelona garanteix que tot i les possibles retallades "els projectes en execució tiraran endavant"

Unes hores després que el líder del PSC al grup municipal de Barcelona, Jaume Collboni, fes públic un document intern de l'equip de Colau que reflectia una possible retallada de 107 milions d'euros en inversions previstes per al 2017 i el 2018, i a l'espera d'una resposta pública oficial, fonts municipals han "desmentit" que "la informació que dona sigui actual i correcta a dia d'avui".

Segons les mateixes fonts, el document és "una previsió feta en el context de màxima inestabilitat política (mesos d'octubre-desembre)", i també han manifestat que, tot i la "caiguda de plusvàlues", que també pot afeblir els pressupostos, la situació actual és molt "millor". Per tant, des de l'Ajuntament asseguren que "és fals que hi hagi prevista una retallada de 107 milions en dos anys".

Minuts abans, la regidora d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, havia respost als grups de l'oposició que "els projectes que estan en marxa i en execució tiraran endavant". "Segueixen sense cap novetat tirant-se endavant perquè són projectes licitats i en execució. Jo puc dir que en la meva àrea estem a un nivell d'execució per sobre del 75% quan encara falta un any per acabar el mandat", ha afegit. Sanz ha reconegut que li preocupa una "davallada" en la recaptació al municipi i que hi ha "retallades" per part de l'Estat i "ingressos que són volàtils", però no ha donat validesa ni tampoc ha desmentit el document intern revelat al matí per Collboni.

Sanz ha fet referència a l'impost de plusvàlues com "una dada incerta, i més amb la sentència d'ahir del Suprem" (que exonerava de pagar-lo a aquells que acreditessin pèrdues), però ha recordat que compten amb un fons de contingència de 39 milions d'euros. Ahir, tanmateix, el tinent d'alcalde Gerardo Pisarello va advertir que la davallada d'ingressos podria forçar un "reajustament de calendaris".

La davallada que mostrava el document de Collboni representa gairebé un 30% de les inversions previstes en el pla municipal. Per això, el cap de files dels socialistes ha demanat a l'alcaldessa, Ada Colau, que aclareixi si es faran aquestes retallades i quins projectes quedaran afectats.

A més a més, Collboni ha assegurat que, tot i que no tenen documents que ho demostrin, també els arriba un "run run" que hi haurà retallades en despesa corrent, com també van denunciar grups de l'oposició com la CUP durant el debat de la comissió. El govern, però, va negar ahir que preparés retallades i va defensar la seva gestió. Després de les noves acusacions dels socialistes, les de Janet Sanz han sigut les úniques declaracions fins al moment.

El document que ha mostrat avui el PSC situa en 21 els milions que es pensa retallar ja durant aquest 2018 i en 86 els que es restaran dels comptes de l'any que ve, i Collboni ha avisat que els projectes afectats poden ser escoles bressol, biblioteques o centres cívics. Segons el document, les àrees que més notaran la tisorada són la de drets socials i la d'urbanisme, amb una baixada 39 i 34 milions respectivament. Per districtes, el més perjudicat serà les Corts, on es preveia una inversió de 6,5 milions que es veurà retallada en 5,2 milions, tot i que quantitativament la baixada més gran és a Sants-Montjuïc, Nou Barris i Sant Andreu, amb més de 13 milions de tisorada cadascun, però amb unes inversions previstes més elevades que les de les Corts o Sarrià.

Collboni ha lamentat que "el desequilibri pressupostari és molt greu" perquè, diu, "posa en qüestió la credibilitat i la solvència de l'Ajuntament". També ha criticat que la resposta que va donar ahir el primer tinent d'alcalde de la ciutat, Gerardo Pisarello, a la comissió és "insuficient". "Exigim una explicació a Colau", ha defensat el cap de files socialista, que ha assegurat que els "desajustaments pressupostaris" no són fruit només de la baixada de l'impost de les plusvàlues o de l'endarreriment de la liquidació de l'IBI, sinó que, ha dit, responen a la "mala planificació del govern".

Pisarello va defensar ahir que el consistori és un dels més "solvents" de l'Estat, que paga proveïdors a 30 dies i que és el que fa més inversió social. El portaveu del govern va criticar que els socialistes haguessin alertat en roda de premsa d'una caiguda de la recaptació de l'IBI quan el que hi ha hagut és un canvi en el calendari, perquè aquest any l'impost es cobra al juny i no al maig –l'últim càlcul fet públic a la web de Transparència correspon al pressupost del mes de maig– i que, de fet, es preveu ingressar quatre milions més en matèria d'IBI. Sí que va admetre, però, que s'han rebaixat les transferències de l'Estat i que han caigut les plusvàlues –tot i que encara no se sap la xifra concreta–. "La prioritat d'aquest govern és mantenir la línia pressupostària", va defensar Pisarello, que va dir que si l'Estat i la Generalitat no solucionaven els seus deutes amb Barcelona –per exemple, en matèria d'escoles bressol– potser caldrien reajustaments, però va evitar parlar de retallades.

L'equip de Colau va aprovar el pressupost que ara està en discussió fa només quatre mesos per mitjà d'una qüestió de confiança després que els socialistes fossin expulsats del govern i que votessin en contra de la proposta de comptes. Segons Collboni, si la retallada de 107 milions acaba tirant endavant serà una tisorada "rècord" a l'Ajuntament.