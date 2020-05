Barcelona portarà la compra i recollirà els residus a domicili dels pacients lleus de covid-19

L'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa un programa de suport a la quarantena per garantir que els pacients lleus o aquelles persones que han estat en contacte amb malalts de coronavirus puguin fer bé l'aïllament requerit. Per això tira endavant quatre mesures adreçades a aquests ciutadans. D'una banda, repartirà la compra i recollirà els residus a domicili de les persones amb coronavirus que no hagin requerit hospitalització i dels aïllats a casa després d'haver estat en contacte amb positius. També es facilitarà la neteja i desinfecció de les cases d'aquestes persones. Fins ara l'Ajuntament ha repartit àpats a domicili a 585 persones. El programa s'ha fet juntament amb el Consorci Sanitari de Barcelona i amb la col·laboració de la Creu Roja, Open Arms i l'Institut de Serveis Socials de Barcelona.

El programa preveu la possibilitat que alguns dels malalts lleus o en contacte amb contagiats no tinguin l'opció d'aïllar-se a casa seva. Per això l'Ajuntament ha ampliat el criteri dels hotels salut, que a partir d'ara també acolliran pacients amb símptomes lleus de covid-19, asimptomàtics o persones que han estat en contacte amb positius. "Fins ara els hotels salut només acollien pacients derivats dels hospitals, però ara eixamplem el criteri", ha explicat la regidora de Salut, Envelliment i Cures Gemma Tarafa.

Per donar resposta a aquesta nova situació, el consistori obre un nou hotel salut al barri de la Sagrada Família amb 80 habitacions disponibles. "Serà un hotel amb suport social, de manera que permetrà garantir l'aïllament dels residents i alhora proporcionar-los els serveis socials necessaris", ha subratllat Tarafa. També s'han obert 85 apartaments turístics que es destinaran a la mateixa finalitat. La regidora ha precisat que el trasllat a aquests espais és "voluntari" i que el programa de l'Ajuntament neix arran de les demandes dels ciutadans de poder-se aïllar bé. "Són peticions que fan aquestes persones als serveis d'atenció primària i que nosaltres hem detectat", ha dit Tarafa.

651x366 Vivim pas a pas com es fa un test masiu de covid-19 a treballadors i residents d'un centre geriàtric del Maresme. Acompanyem la Mercè i la Judit, mare i filla i voluntàries a Open Arms, a la recollida de mostres per a l'assaig clínic de l'investigador Oriol Mitjà, de l'Hospital Germans Tria i Pujol, de Badalona / XAVIER BERTRAL

651x366 Els voluntaris de l'ONG catalana Open Arms treballen a primera línia de la malaltia del coronavirus. La presa de mostres per a l'assaig clínic, coordinada amb el departament de Salut, els porta a fer tests massius a residències de tot Catalunya. Acompanyem un d'aquests equips a un sociosanitari de Sant Andreu de Llavaneres, per fer tests PCR a tots els residents i treballadors / XAVIER BERTRAL

651x366 Comença el dia al cor de l'assaig clínic. Els voluntaris d'Open Arms es concentren a les 9 del matí al CAP Sant Fèlix, de Sabadell, des d'on s'assignen els equips i les missions del dia / XAVIER BERTRAL

651x366 L'equip de voluntaris es prepara per accedir a la residència. Han vingut sis persones en tres cotxes. Es vesteixen amb un EPI, davantal, peücs, còfia, dos o tres parells de guants, ulleres i pantalla protectora / XAVIER BERTRAL

651x366 Les mesures de protecció i higièniques són extremes. Els volunatris han rebut formació específica i triguen molta estona a vestir-se i preparar tot el material, seguint uns protocols exhaustius. Avui fa molta calor, i la Mercè i la Judit estan preparades per entrar a la residència / XAVIER BERTRAL

651x366 Els voluntaris a l'interior de la Residència Geriatrica l'Estada, de Sant Andreu de Llavaneres, preparen amb l'equip mèdic i directiu del centre el material i protocols que seguiran per pendre les mostres de tots els residents i treballadors / XAVIER BERTRAL

651x366 La Mercè es dirigeix, amb l'ascensor, cap a la primera planta de l'edifici, la zona que té assignada per pendre les mostres. Un altre equip s'ocuparà de l'altra meitat de residents, i el tercer pendrà les mostres als treballadors / XAVIER BERTRAL

651x366 Pasades les 10 del matí comencen a fer les PCR, sempre acompanyats de personal sanitari del centre sociosanitari. El protocol d'etiquetatge i creuament de dades amb les llistes és exhaustiu, per assegurar la fiabilitat de les dades que consten a la mostra / XAVIER BERTRAL

651x366 La Judit, estudiant de tercer d'infermeria, és l'encarregada de pendre les mostres, sempre amb molta cura. L'equip que forma amb la seva mare ha pres moltes mostres les últimes setmanes / XAVIER BERTRAL

651x366 Habitació per habitació, tots els residents de l'Estada van sent testats de covid-19 / XAVIER BERTRAL

651x366 L'assaig que lidera l'investigador Oriol Mitjà es fa amb pacients amb el covid-19 i persones que han estat en contacte amb infectats. S'han testat moltes residències / XAVIER BERTRAL

651x366 A més de la protecció de l'equip, es prioritza la protecció dels residents, per això entre mostra i mostra cal desinfectar mans i roba / XAVIER BERTRAL

651x366 La Judit i la Mercè, voluntàries a Open Arms, en una de les habitacions de la residència acompanyades de l'equip del centre / XAVIER BERTRAL

651x366 Els residents de l'Estada, de Sant Andreu de Llavaneres, estan confinats a les seves habitacions la major part del temps. Les residències han hagut de modificar costums i protocols, per fer front a la pandèmia. Per això és important per a ells conèixer amb precisió la situació del centre / XAVIER BERTRAL

651x366 Parlar amb els residents, abraçar-los i preguntar com estan. Els voluntaris d'Open Arms, en molts casos, són les primeres persones de l'exterior amb qui parlen en persona des de l'inici del confinament / XAVIER BERTRAL

651x366 La Mercè agafa la mà d'una resident, abans que la seva filla Judit li prengui la mostra per al test. La Mercè, administrativa de l'Escola Pia Sant Antoni, compagina el teletreball amb el voluntariat a Open Arms / XAVIER BERTRAL

651x366 Mare i filla en una de les habitacions xerrant amb una resident. Ja porten més de 3 hores de feina / XAVIER BERTRAL

651x366 La Mercè etiqueta i prepara el material i la Judit pren la mostra. La mare deixa que lideri la Judit, i així ho explica a l'equip de sanitaris del centre. "Ella és la que en sap", els diu / XAVIER BERTRAL

651x366 Una de les infermeres de l'Estada acompanya l'equip de voluntàries en la visita als residents. És important, perquè és una persona coneguda / XAVIER BERTRAL

651x366 La resta de voluntaris segueix també amb la seva feina en altres plantes de la residència geriàtrica / XAVIER BERTRAL

651x366 Els últims tests del dia, en aquest cas a treballadors, es fan en una sala del centre / XAVIER BERTRAL

651x366 Cap a la una del migdia els tests ja s'han acabat. Ara toca repassar tot el material i creuar mostres i llistes exhaustivament per assegurar l'enviament d'un lot correcte per ser analitzat a Can Ruti / XAVIER BERTRAL

651x366 Acaba una jornada de treball dels voluntaris al Maresme. Són més de la una del migdia i s'han pres totes les mostres. Ara un membre de l'equip s'encarregarà de portar les capses de mostres al laboratori. A partir d'aquest moment, ja serà el centre mèdic de referència qui s'ocuparà de comunicar els resultats i com procedir als metges del centre. Aquí acaba la feina d'Open Arms / XAVIER BERTRAL

651x366 El somriure de la Judit a l'acabar la feina. Estudiant d'infermeria, i amb una àvia ingressada per covid-19 en un sociosanitari, acompanyada de la seva mare i sense planificar-ho, es van sumar al projecte d'Open Arms per ajudar a l'assaig clínic. Ho fan donant el millor d'elles, igual que el petit exèrcit de voluntaris que hi col·laboren. Representen el cor d'un assaig clínic que es fa contra rellotge / XAVIER BERTRAL

651x366 Passades les dues del migdia, de nou al carrer i ja sense els EPI, la Mercè fa broma amb la seva filla per a l'última foto. Amb aquesta imatge s'acaba la jornada en què hem acompanyat aquestes voluntàries en la recollida de mostres del coronavirus per a l'assaig clínic que s'està fent a Catalunya

El programa posarà el focus, sobretot, en els districtes més afectats per coronavirus: Nou Barris i Horta-Guinardó. "En el cas d'Horta hi ha un elevat nombre de població envellida, i això els fa més vulnerables a la malaltia. Això explica que hi hagi també més defuncions", ha dit la regidora. Pel que fa a Nou Barris, l'Ajuntament hi ha detectat que "hi ha més problemes a l'hora de garantir els aïllaments" per una qüestió "socioeconòmica".

"A les platges només s'hi pot córrer i nedar"

El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ha explicat aquest divendres que les platges de Barcelona estan obertes a la franja de sis a deu del matí per practicar-hi esport. "A la platja no s'hi pot ni menjar, ni beure, ni estirar-se a la sorra ni jugar. Només s'hi pot córrer i nedar", ha dit Batlle, que ha afegit que els nedadors federats són una excepció, perquè també poden nedar al mar de vuit del vespre a onze de la nit. El tinent d'alcalde també ha insistit que està prohibit traslladar-se a la muntanya amb transport públic o privat per practicar-hi esport: "S'hi pot anar amb bicicleta o caminant, però els desplaçaments a indrets concrets per practicar esport estan prohibits".