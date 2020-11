L'Ajuntament de Barcelona revisarà els protocols d'actuació policial després del tiroteig contra el sensesostre

Tot està en investigació, els protocols s'hauran de revisar perquè el desenllaç ha sigut greu i l'Ajuntament no vol entrar en especulacions. Són les tres premisses que ha defensat el tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, sobre l'actuació de la Guàrdia Urbana que va acabar amb un agent disparant contra una persona sense sostre al passeig Sant Joan. Batlle ha evitat fer concrecions sobre el cas, i no ha aclarit si s'ha pogut confirmar que l'home amenaçava la policia amb un ganivet o si els agents hi havien interactuat abans. En canvi, ha insistit que el que va passar dissabte al vespre són fets "molt excepcionals" a la ciutat, on és molt poc habitual que la policia faci ús d'una arma de foc, i que precisament per això, i tenint en compte que el resultat de l'operatiu "no va ser el desitjat", estan obligats a fer una "anàlisi acurada dels fets" i dels elements de millora que es puguin introduir.

Tampoc ha volgut entrar a matisar les seves paraules quan va assegurar que el Marjan, l'home de 43 anys que va rebre el tret, s'hauria abraonat sobre els agents, i ha defensat que aquesta era la informació que ell tenia en el moment de la primera valoració.

Batlle ha dit que debats com el de l'ús de les pistoles Taser, que han demanat els sindicats policials i que també proposen des de l'oposició, "no es poden fer en calent" i que no es pot "especular" sobre si el dispositiu hauria acabat diferent si la policia municipal hagués disposat d'aquestes armes, com els Mossos d'Esquadra. Preguntat sobre si es considera justificat que l'agent que va disparar portés l'arma a la mà mentre el sensesostre ferit fugia, com es podia veure en unes imatges difoses per aquest diari, ha assegurat que serà la investigació la que haurà de determinar aspectes com aquests.

El tinent d'alcalde ha assegurat que sí que acudirà a donar explicacions al Parlament si se li demana i ha descartat dimitir, com ha demanat la CUP. "Dec tenir el rècord de peticions de dimissió de la CUP", ha ironitzat en referència a la seva etapa al capdavant dels Mossos.

Actiu però no operatiu

Pel que fa a l'estat de salut del l'home ferit, ha assegurat que continua greu però estable. I quant a l'agent que va disparar, ha dit que actualment està actiu però no operatiu perquè és el que marquen els protocols per a situacions d'aquest tipus i que encara no s'ha fixat una data per a la seva reincorporació.

Batlle ha informat que s'ha posat tota la informació en mans dels Mossos d'Esquadra, que són els que han instruït l'atestat i l'han traslladat al jutjat d'instrucció que farà el seguiment del cas. També han obert una informació reservada a la unitat d'afers interns, que es traslladarà a l'autoritat judicial. Ara estan pendents de les determinacions que faci el jutge, incloent-hi una possible reconstrucció dels fets per aclarir les circumstàncies de l'incident.

El govern municipal ha volgut posar en valor "l'activitat rutinària" de la Guàrdia Urbana a l'espai públic, molt especialment l'assistència a sensesostre. Fins ara aquest any, ha dit Batlle, els agents han assistit 14.571 persones que viuen al carrer.