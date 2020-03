L'Ajuntament de Barcelona tanca el 2019 amb un superàvit de 64,7 milions

L'Ajuntament de Barcelona torna a fer gala de situació financera "sanejada". El govern municipal ha presentat aquest dimarts les xifres amb què va tancar l'exercici 2019: un superàvit de 64,7 milions, un endeutament de 780 milions –el més baix de l'ultima dècada– i la capacitat de pagar als proveïdors en una mitjana de 28,4 dies. L'elevat superàvit, una qüestió que els partits d'esquerres havien criticat molt quan CiU va governar la ciutat, s'explica, segons el regidor de Pressupost, Jordi Martí, pel fet d'haver funcionat amb una pròrroga pressupostària. "Sempre hem intentat tancar més ajustats, però l'efecte de la pròrroga és que encara que tinguis més ingressos no pots invertir més perquè no tens les partides on col·locar els diners", ha justificat Martí.

El govern, en qualsevol cas, considera que no és negatiu deixar aquesta quantitat a la caixa, perquè els pagaments de la sentència de l'1%, que va obligar l'Ajuntament a pagar interessos per l'endarreriment a l'hora d'abonar l'increment de sou dels funcionaris, havien fet baixar el romanent de tresoreria. Un cop restat el deute que s'ha decidit amortitzar aprofitant la conjuntura, l'excedent financer queda en vuit milions d'euros.

La liquidació del pressupost del 2019 recull, segons el govern municipal, un "alt percentatge" d'execució, que, en la línia dels últims anys, arriba al 98,4%, amb una despesa de 2.661,3 milions d'euros. L'endeutament se situa en el 29,60%, molt per sota del 60% dels ingressos corrents que marca la llei d'estabilitat pressupostària. L'estalvi brut, amb 409 milions, queda per sobre del 15% fixat com a òptim. "No hi ha cap altra administració amb aquest nivell d'estalvi brut", han remarcat des del govern.

Martí ha celebrat que Barcelona tingui, aquest cop sí, un pressupost aprovat per al 2020 i deixi de tenir la capacitat d'inversió encotillada, i ha desitjat també que la situació es faci extensiva a Catalunya i a Espanya.