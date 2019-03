L'Ajuntament de Barcelona aprova el pla urbanístic per transformar la presó Model

La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest dijous el plantejament urbanístic que permetrà transformar el recinte de l'antiga presó Model. Aquest pla mantindrà la "memòria històrica" de la Model i reconeixerà "la dignitat de les persones que van estar empresonades per lluitar contra la repressió injusta", segons ha informat la tinent d'alcalde Janet Sanz.

"La Model ens recordava un període fosc del nostre país i ha estat símbol de repressió, però a partir d'ara serà un espai obert on els veïns podran fer seus aquells metres quadrats per desenvolupar activitats comunitàries", ha assegurat Sanz. Els canvis plantejats per la comissió també inclouen més de 14.000 metres quadrats d'espais verds a la banda esquerra de l'Eixample, amb la intenció de "convertir-lo en un dels pulmons de la ciutat", segons ha explicat la tinent d'alcalde.



El projecte ha comptat amb la col·laboració dels veïns que durant any i mig han pogut presentar les seves propostes en el procés de participació que va crear l'Ajuntament, segons ha explicat Sanz. "Hem rebutjat ofertes d'hotels perquè volíem centrar-nos en l'habitatge públic i equipaments que tinguin a veure amb el barri, la ciutat i la preservació del patrimoni", ha afegit.



El següent pas del procés administratiu és concretar les obres que hauran de dur-se a terme per poder publicar un concurs internacional, i els grups municipals PSC, la CUP o ERC han demanat formar part d'aquest procés. Sanz també ha afirmat que és possible que alguns dels equipaments estiguin disponibles abans del 2020, però ha aclarit que depèn de l'agilitat amb la qual s'atorguin les licitacions i la complexitat de les obres.