L'Ajuntament d'El Ejido demana sortir del sistema de seguiment dels casos de violència de gènere

L'equip de govern de l'Ajuntament d'El Ejido, format per nou regidors del PP i set de Vox, ha demanat a la Subdelegació del govern a Almeria abandonar el seguiment integral en casos de violència de gènere, que depèn de la secretaria d'estat de Seguretat del ministeri de l'Interior.

Fonts del govern han confirmat a Efe la presentació de la demanda i des del consistori han al·legat al diari 'El País' la manca d'efectius policials com la principal motivació per fer-ho. La falta de supervisió policial afectaria 36 víctimes de nivell baix d'alerta, de les 238 que estan en perill a la ciutat. El Ejido, així, renunciaria al conveni amb el ministeri de l'Interior per tal que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil assumeixin les seves funcions "de manera temporal".

Segons dades del juliol de la unitat contra la violència de gènere de la Subdelegació del govern a Almeria, la província compta en l'actualitat amb 1.964 casos actius de violència de gènere dins el sistema VioGén, una xifra superior al registre de 1.940 casos amb què es va tancar l'any 2018.