Ajuntament i Govern pressionen el govern espanyol per desdoblar el jutjat de judicis ràpids a Barcelona

Barcelona confia poder tenir en marxa, entre els mesos de gener i febrer, un segon jutjat dedicat a delictes lleus que serveixi per garantir que delictes com els furts no prescriuen per falta de recursos. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i la consellera de Justícia, Ester Capella, han comparegut avui a l'Ajuntament per deixar clar que les dues administracions que representen ja han "fet la feina" i que només falta que el ministeri de Justícia, que és qui ha d'aportar el pressupost per al nou jutge i ha de nomenar el lletrat de l'administració, assumeixi la seva responsabilitat. "Dono per fet que a principis d'any estarà en marxa", ha aventurat Colau, que ha remarcat que el nou jutjat és clau per combatre l'increment de furts que es viu a la ciutat i per fer front a la sensació d'"impunitat" que genera el fet que els delictes prescriguin.

Capella ha concretat, en aquest sentit, que desdoblar els judicis ràpids a Barcelona servirà per passar dels 7.500 anuals que es fan ara als 15.000 i, per tant, absorbir la llista d'espera de 6.000 judicis que hi ha ara mateix. La consellera ha denunciat, també, la situació de greuge que viu Catalunya en relació a la resta de l'Estat pel que fa a dotació de jutges, ja que aquí n'hi ha deu per cada 10.000 habitants i no 11 com en altres territoris, i ha defensat que per anar bé en farien falta una setantena més.

Segons han detallat la consellera i l'alcaldessa després de la reunió que han mantingut aquest matí, el consistori ja té preparat el que ha de ser el nou jutjat i esperen que el govern espanyol designi el lletrat i aporti la dotació econòmica, i han dit que també està acordat que el Consell General del Poder Judicial faci la seva part de la feina i que designi el nou jutge. "Nosaltres ja hem generat les autopistes perquè això pugui funcionar," han defensat.

L'obertura d'un nou jutjat de judicis ràpids és un dels punts que, quan es va detectar l'alça dels furts a la ciutat, es va posar sobre la taula de la junta local de seguretat per fer front a la situació d'embut que estava fent que alguns furts acabessin sense càstig. "No hi pot haver sensació impunitat", ha remarcat Colau, que ha assegurat que la policia està fent la seva feina i que no pot topar amb el bloqueig judicial.

La consellera de Justícia ha aprofitat la seva intervenció per defensar l'actuació dels Mossos i del Govern davant del tall de l’AP-7 de dissabte i l'aixecament de peatges de diumenge per part dels CDR. "Els Mossos han actuat amb criteris policials i no polítics per garantir els drets de tothom: a manifestar-se i a moure’s", ha assegurat, després que la Fiscalia hagi anunciat que ha obert una investigació pel que considera passivitat dels Mossos.