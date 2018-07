L'Ajuntament de Mollet revisarà els contractes fets pel tècnic investigat en el cas de frau en sistemes de trànsit

L'Alcalde de Mollet del Vallès, Josep Monràs, ha ordenat als serveis jurídics de l'ajuntament que revisin tots els contractes municipals en els quals va intervenir el tècnic del consistori investigat pel cas de presumpte frau en sistemes de trànsit que investiga un jutjat de Badalona, segons ha explicat en un comunicat. La policia espanyola va detenir ahir una cinquantena de persones a tot l'Estat en el marc d'aquesta investigació, cinc dels quals a Catalunya. A més del tècnic de l'Ajuntament de Mollet, els agents van arrestar els responsables de l'empresa Gespol SA -al centre de la presumpta trama-, el cap de la Policia Local de Tiana i un caporal de la Guàrdia Urbana de Lleida, que va quedar en llibertat amb càrrecs.

El jutge interrogarà entre avui i demà quinze dels cinquanta arrestats, la majoria dels quals van quedar en llibertat amb càrrecs. La previsió és que avui compareguin deu dels investigats. Els investigadors sospiten que la presumpta trama afavoria la contractació de l'empresa informàtica als consistoris i després manipulava les dades de sinistralitat per col·locar radars de trànsit en punts on no en calien, amb la única finalitat de recaptar diners. A canvi, alguns dels implicats haurien cobrat comissions.

Formaran part del cas com a perjudicats

L'Ajuntament de Mollet també s'ha personat com a perjudicat als jutjats i, de manera preventiva ha suspès al tècnic investigat de les funcions que tenia assignades de manera temporal, a l'espera de la resolució judicial.

El consistori, que en les últimes hores ha firmat un manifest remarcant la transparència de la feina feta pels seus treballadors amb el suport de totes les formacions polítiques amb representació a la Junta de Portaveus, excepte ERC; també ha reiterat "la legalitat de les sancions relacionades amb la mobilitat a la ciutat".

L'Ajuntament de Lleida assegura que no té contractes amb l'empresa

Per la seva banda, l'Ajuntament de Lleida ha assegurat que la Paeria no té cap contracte que la vinculi amb l'empresa sota sospita. "Hi ha un caporal de la Policia Local que va declarar davant de la policia i va col·laborar donat que el software de la policia local i de qualsevol policia de l'Estat depenen d'aquesta empresa; però a la ciutat de Lleida es tracta d'un programa de demostració i l'Ajuntament no té cap contracte amb aquesta empresa", ha explicat la tinenta d'alcalde Montse Mínguez en declaracions a l'ACN.

L'alcaldessa de Tiana -l'altre ajuntament escorcollat ahir-, Esther Pujol, ha defensat la professionalitat del cap de la Policia Local i exregidor de Montgat arrestat ahir per la policia espanyola. De moment el responsable policial ha delegat les seves funcions en el número dos de la comissaria. Pujol espera que pugui tornar aviat al capdavant del cos però avisa que si s'acaben demostrant les presumptes irregularitats es prendran "mesures dràstiques".