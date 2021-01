Barcelona continua sense posar data a la nova gossera a Montcada

Aquest any tampoc començaran les obres per construir el nou Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona (CAACB), unes instal·lacions que s'han de fer al terme municipal de Montcada i Reixac i que estan acordades entre els dos municipis des de les acaballes del mandat de CiU a Barcelona, el 2014. Tot i que la previsió inicial era fer les obres durant el primer mandat d'Ada Colau, la tramitació es va allargar força més del que era previsible i, just el desembre del 2019, l'Ajuntament de Montcada el va desbloquejar amb l'aprovació per unanimitat del pla al plenari. Les obres, que quedaven ja en mans de Barcelona, havien de ser imminents i implicaven, segons el primer projecte, una inversió de quasi 16 milions d'euros. Però s'han tornat a ajornar. El govern de comuns i socialistes no ha previst cap partida pressupostària per al projecte aquest 2021, tot i que assegura que es licitarà i adjudicarà aquest mandat.

Fonts municipals argumenten que la crisi del covid obliga a alterar les prioritats econòmiques. El mateix argument que esgrimeixen per explicar l'eliminació de les subvencions de caràcter general a les entitats animalistes, que inicialment només mantenien la línia d'ajudes destinades a tenir cura de les colònies de gats urbans, tot i que ara el govern s'ha compromès a rectificar. El nou retard per al CAACB també indigna aquestes entitats, perquè fa anys que el centre de Collserola no dona a l'abast per acollir tots els animals –fins al punt d'haver-ne d'enviar a la protectora Help Guau, a Argentona– i que treballa amb unes instal·lacions que han quedat obsoletes.

"És desmoralitzant", resumeix Ramon Peiró, p resident de l’Associació de Voluntaris i Amics del CAACB. Explica que té aquest càrrec des de fa una dècada i que des del principi havia de ser una cosa acotada fins a veure les noves instal·lacions: "Vaig dir que plegaria quan arribés el nou centre i no hi ha manera". Assegura que a les instal·lacions actuals sí que s'hi han anat fent millores, com el nou quiròfan, i manteniment, però que els espais són massa petits, no són unes instal·lacions a l'altura de les que hauria de tenir una ciutat que es proclama "amiga dels animals". "Hi ha diners per fer espectacles pirotècnics de Cap d'Any però no per atendre els animals", recela. Sobretot, tenint en compte que aquest any Barcelona ha aprovat el pressupost més alt de la seva història, de fins a 3.231 milions.

Des del govern municipal, a banda de la necessitat de destinar recursos per atendre la crisi generada pel covid, també defensen que el projecte redactat per a la nova gossera a Montcada necessita ajustos com el de la depuració i que ara s'està fent un estudi d'alternatives de depuració o connexió a la xarxa de clavegueram.

"Nosaltres ja hem fet la nostra part, ara tot depèn ja de Barcelona", assegura Jordi Sànchez, regidor d'Urbanisme de Montcada, que assegura que donen per complerts els compromisos que va subscriure Barcelona quan es va acordar la construcció del nou centre en terrenys de la seva titularitat però ja al terme municipal veí, tot i que no estan del tot satisfets amb el resultat de l'últim dels acords: la millora de la connexió entre Can Cuiàs i Ciutat Meridiana mitjançant el Torrent del Bosc Llarg. Sí que ho estan, en canvi, pel que fa a la retirada de les barraques que hi havia al turó on es projecta la nova gossera –en total 351, vuit de les quals habitades– i de l'arranjament que s'ha fet al Rec Comtal entre Barcelona i Montcada.

L'elecció dels espais de Montcada per al CAACB es va fer després de descartar altres emplaçaments que havien generat polèmica, com el Parc de l'Oreneta. Al nou lloc es busca la màxima integració de les instal·lacions per als animals a la muntanya de Collserola, entre el cementeri i la C-58. S'aixecarà en un àmbit de 60.390 metres quadrats i en diferents nivells per adaptar-se a l'orografia i amb cobertes verdes. Com si fossin terrasses.

Més adopcions de gossos en pandèmia

Actualment a les instal·lacions de Collserola hi ha uns 150 gossos i uns 80 gats. La pandèmia ha afavorit el ritme d'adopcions de gossos, com remarquen els voluntaris del centre, que expliquen que ara hi ha un percentatge més gran de gent que visita les instal·lacions i en surten amb un gos adoptat, fins i tot dels de mida gran i raça perillosa, que són majoritaris. Segons les últimes dades del consistori, del novembre passat, havien caigut les entrades de gossos i gats respecte a l'any anterior –de 1.619 a 1.271– i havien augmentat les adopcions de gossos, però no les de gats. En concret, s'havia passat de 425 a 443 gossos amb una nova llar.