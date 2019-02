L'Ajuntament anuncia una auditoria a Serveis Funeraris 24 hores abans del ple

L'Ajuntament de Barcelona ha fet entre aquesta setmana i la passada dues inspeccions a l'empresa mixta Serveis Funeraris de Barcelona, arran d'unes irregularitats detectades per la Síndica de la ciutat. La defensora dels ciutadans va detectar dos casos en els que, suposadament, es van cobrar per serveis que no es van oferir i no es van detallar alguns imports. A partir d'aquesta denúncia, segons ha anunciat aquest dimarts el regidor de Presidència i Energia, Eloi Badia, s'ha iniciat una auditoria al procés de facturació de la companyia.

L'anunci ha encès els partits de l'oposició, ja que entenen que s'ha realitzat avui per pressionar la votació del ple de demà. Aquest dimecres es vota la creació de la funerària pública però no s'aprovarà ja que no compta amb els suports necessaris. Per ara, només compta amb els vots a favor del govern municipal i de la CUP i amb l'abstenció d'ERC. La regidora del PSC, Carmen Andrés, ha confirmat aquesta tarda que encara que el govern estigui "preparant l'ambient de cara al ple de demà", els socialistes no cediran i votaran en contra. La regidora de PDECat Sònia Recasens també ha denunciat que l'anunci d'avui és una "greu irresponsabilitat" ja que s'ha anunciat als mitjans de comunicació quan encara no s'ha esgotat ni el termini perquè l'empresa respongui a les peticions de l'auditoria.

Badia s'ha defensat d'aquesta acusació al·legant que "els departaments actuen d'ofici" i que no és el regidor qui marca el calendari. Sobre la possibilitat d'ajornar el ple de demà, ha dit que s'ha discutit internament, però que s'ha rebutjat finalment però hagués acabat coincidint amb la resolució de l'auditoria. "Llavors ens acusarien d'haver-ho fet coincidir", ha defensat. Badia ha recordat que la funerària pública, que permetria enterraments per 1.800 euros, és "una petició de la ciutadania".