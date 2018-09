L'Ajuntament atura les obres dels primers pisos rusc a Barcelona

El projecte s'anunciava amb polèmica fa menys de dues setmanes: una empresa detallava la construcció d'habitacions de tipus càpsula de 2,6 metres quadrats agrupades en un mateix espai i amb zones comunes com el lavabo o la sala d'estar. Aquest primer precedent de pisos rusc a Barcelona no tirarà endavant després que l'Ajuntament hagi aturat les obres argumentant que aquests habitatges no s'ajusten a la llei.

"L'infrahabitatge i els projectes que faciliten l'amuntegament no són legals", ha sentenciat la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz. Ha dit que els treballs que s'estaven duent a terme en un edifici del districte Sants-Montjuïc s'han paralitzat per ordre municipal: "Cap llicència permet tirar endavant obres d'aquesta mena".

Els promotors del projecte, l'empresa Haibu 4.0, va anunciar la intenció de construir aquesta primera promoció de pisos rusc, que inclouria entre 10 i 30 habitacles pensats per a persones de la ciutat amb un nivell d'ingressos baix.

Sanz ha reafirmat que el govern municipal treballa per l'habitatge assequible, però que en cap cas legalitzarà una iniciativa d'"infrahabitatges".