L'alçada de les cistelles de bàsquet i els focus deixen sense pati una escola de l'Eixample

Els més de 1.100 alumnes del Col·legi Sagrat Cor Diputació s'han quedat sense pati després que el districte de l'Eixample n'hagi aturat les obres de construcció, que estaven en la fase final, per una queixa veïnal. La inauguració del nou poliesportiu estava prevista per al 8 de gener, al tornar de les vacances de Nadal. No obstant això, el 12 de desembre l'escola va rebre una ordre de paralització de l'obra que al·legava que s'havien construït nous elements que no estaven inclosos en el projecte d'obres presentat.

Davant la falta d'espai d'esbarjo, l'escola va proposar un projecte per ampliar el pati i construir-ne un de nou a sobre de l'antic, cosa que convertia les instal·lacions en un poliesportiu amb una pista coberta i una superior a l'aire lliure. Els tràmits per aconseguir tots els permisos es van iniciar el 2016, però les obres no van començar fins al 3 de juny del 2019, quan el projecte executiu va ser aprovat i l'escola disposava de la llicència d'obres.

Però el districte de l'Eixample va aturar els treballs després de rebre una queixa veïnal que denunciava l'incompliment de la normativa que prohibeix construir cap element fix per sobre d'1,80 m. Això afecta la zona esportiva superior, que inclou una tanca perimetral amb una xarxa de protecció de cinc metres d'alçada subjectada per una estructura metàl·lica. La suspensió d'obra també fa referència als focus, les cistelles de bàsquet i les porteries per no haver-les inclòs en la llicència. Des del centre defensen que han "respectat rigorosament tots els elements inclosos tant en el primer projecte com en l'executiu", afirma Dolores Moreno, directora de l'escola. Cap dels elements constructius del projecte d'obres supera els 1,80 m, i els que estan per sobre la tanca –la xarxa tèxtil, els llums, les cistelles i les porteries– són elements d'instal·lació, no de construcció, que van ser aprovats en el projecte executiu.

"Volem acabar tan aviat com sigui possible. Tenim gairebé 1.200 alumnes i la nostra prioritat és la seva seguretat", afegeix Moreno. La paralització de les obres fa que els nens segueixin sense poder gaudir de l'estona d'esbarjo al seu pati. Han habilitat el gimnàs de l'escola i la sala d'actes per poder suplir aquesta mancança i han hagut de llogar instal·lacions exteriors per poder seguir amb les activitats extraescolars i no haver de posposar partits de competició.

L'escola, juntament amb les famílies, s'està mobilitzant perquè es reprenguin les obres i ha presentat al·legacions al districte de l'Eixample. En aquests moments segueixen pendents d'una resposta a les propostes que van fer per trobar una solució tan aviat com es pugui. La posició del districte després de la reunió segueix sent la mateixa. Per poder aixecar la suspensió de l'obra insta a retirar els "elements no permesos" i a fer que les obres "s'ajustin al projecte que compleix la normativa i va ser validat per l'Ajuntament”.