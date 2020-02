L'Ajuntament de Barcelona alerta que les motos "s'hauran d'oblidar del porta a porta" i preveure on aparcar

La regidora de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Rosa Alarcón, ha demanat aquest dilluns un "canvi de cultura" als motoristes coincidint amb la reactivació de les multes a les que estiguin mal aparcades a la vorera, segons informa l'ACN. Alarcón ha advertit que els motoristes han d'oblidar-se del "porta a porta". "Qui té moto, igual que qui té cotxe, ha de preveure on ha d'aparcar aquest vehicle, perquè el porta a porta ja no pot ser", ha afirmat. "Tenim una ciutat petita on l'espai públic ha de ser prioritari per al vianant i el transport públic", ha afegit. La regidora ha explicat que abans de reactivar les multes, que poden ser de fins a 100 euros, s'ha fet "pedagogia".

També s'han pintat algunes zones noves per aparcar i s'ha parlat amb operadors perquè redueixin el preu dels pàrquings en subsòl pròxims a zones amb més motos mal aparcades.

L'objectiu del consistori és que les motos aparquin correctament a la calçada, en aparcaments subterranis o en voreres senyalitzades o amb amplada suficient.

L'inici de sancions per part de la Guàrdia Urbana s'ha reactivat aquest dilluns a les deu zones de Barcelona, una per districte, on es considera prioritari realitzar una actuació intensiva: l'avinguda Francesc Cambó, a Ciutat Vella; el carrer Girona, a l'Eixample; la plaça Joan Peiró, a Sants-Montjuïc; la zona de Sabino Arana - Gran Via de Carles III, a les Corts; l'àrea de Borí i Fontestà i Can Ràbia, a Sarrià - Sant Gervasi; la plaça del Nord, a Gràcia; la zona de la Font d'en Fargues i el passeig Maragall, a Horta-Guinardó; l'àrea de Fabra i Puig i el carrer Teide, a Nou Barris; el carrer Neopàtria, a Sant Andreu, i el carrer Bolívia, a Sant Martí.

En aquests espais s'hi han desplegat en les últimes setmanes informadors municipals en el marc de la campanya Ciutat de vianants, per explicar als ciutadans la normativa d'aparcament i oferir informació sobre les alternatives.

Zones 30

A la mateixa compareixença, Alarcón ha confirmat que la velocitat màxima de circulació a totes les vies de la xarxa secundària de Barcelona serà de 30 km/h a partir de l'1 de març. La mesura, que l'alcaldessa Ada Colau farà via decret, té com a objectiu que al finalitzar el 2021 Barcelona tingui el 75% de les seves vies a velocitat 30 o inferior.

De moment, aquest any es restringirà la circulació a un màxim de 30 km/h en les vies secundàries i també es modificarà la velocitat en un eix de la xarxa viària bàsica: el del carrer de la Creu Coberta - carrer de Sants. Aquest tram de 2,4 quilòmetres –des de la plaça Espanya fins al carrer de Munné– passarà del límit de 50 a un nou límit de 30. Segons l'Ajuntament, cada dia passen per aquest eix 9.700 vehicles en sentit muntanya i 8.500 en sentit mar.

Amb el canvi a 30 a la majoria de carrers de la ciutat –els de la xarxa secundària– i també a l'eix Creu Coberta - Sants, Barcelona sumarà 112 quilòmetres més de carrers 30.

L'actuació per convertir Barcelona en una ciutat 30 és una mesura que Colau ja va anunciar en campanya i que té com a principal objectiu reduir la sinistralitat i la gravetat de les lesions quan hi ha accidents interurbans.

Actualment Barcelona aplica aquest límit de velocitat de 30 a la meitat dels carrers de la ciutat, és a dir, a un 50%. La idea és que en dos anys les vies amb aquest límit siguin un 75% del total, és a dir, la gran majoria. Amb el canvi en l'eix Creu Coberta - Sants i el límit a totes les vies secundàries, el límit de 30 s'aplicarà ja a un 68% dels carrers barcelonins.