L'Ajuntament ordena la retirada del ninot de l'orxateria El Tio Che del Poblenou

El ninot que 'saludava' els clients de l'orxateria El Tio Che a l'exterior d'aquest establiment històric del Poblenou va ser retirat fa dos dies per ordre de l'Ajuntament de Barcelona. Una notificació va anunciar a l'orxateria que ni l'estàtua ni una paperera exterior complien l'ordenança municipal i els va imposar una sanció de 105 euros, segons ha explicat a l'ARA Teresa Moreno, una de les propietàries de l'orxateria.

La multa, explica, va arribar sense avís previ i la propietària de l'establiment va retirar el ninot immediatament. Explica que el 'senyor Che' fa més de 20 anys que era a la vorera, apartat i al costat d'un arbre, però visible per a la nombrosa clientela que s'hi atura quan va a passejar per la rambla. "Mai hauria pensat que fos un destorb o un problema", afegeix Moreno. "Però les coses fa 20 anys potser eren menys dràstiques, i és cert que a la normativa no hi figura. Ens han dit que el traguem i és el que hem fet", exposa.

L'estàtua a la seva nova ubicació temporal, a la Casa Saladrigas. / EL TIO CHE

El veïnat del barri, però, no es resigna a perdre el que consideren un símbol de la rambla del Poblenou i en reclama la restitució. Molts han passat per l'orxateria presencialment o han fet arribar el seu suport a través de les xarxes. Fins i tot han engegat una campanya de recollida de signatures al portal Change.org que reclama al govern municipal que faci marxa enrere i permeti que l'estàtua torni. "Estic sorpresa jo i tot, amb la reacció", confessa.

El 'senyor Che', com l'anomena la Tere, va ser un encàrrec que els amos de l'orxateria van fer fa dues dècades a un faller valencià. Des d'aleshores i fins divendres passat, sempre ha estat davant de l'establiment. Ara, temporalment, s'ha traslladat a Can Saladrigas, l'edifici on hi ha el Centre d'Imatgeria Festiva del Poblenou i es guarden els gegants del barri.