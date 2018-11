Ajuntament, propietat i veïns s'emplacen a més reunions per acostar posicions sobre les cases centenàries de Gràcia

L'enderroc previst de dues cases centenàries de Gràcia per construir-hi pisos va quedar aturat la setmana passada davant la protesta dels veïns del barri. L'Ajuntament es va comprometre a aturar temporalment les obres a l'espera de trobar una alternativa al projecte. Aquest dilluns, el regidor de Gràcia, Eloi Badia, s'ha reunit amb els propietaris de l'edifici, d'una banda, i amb els veïns, de l'altra. Després d'escoltar les seves posicions, el consistori barceloní ha acordat parar temporalment l'enderroc de les dues cases centenàries i també la tala de l'alzina que hi ha en aquest terreny i que té més de 200 anys. L'objectiu és "posar sobre la taula altres projectes urbanístics" que permetin "conservar el patrimoni i l'alzina", ha explicat Badia a l'ARA.

L'espai on hi ha les dues cases és propietat de la immobiliària Encarnación Invest, SL. Es tracta d'una promotora immobiliària que ha creat expressament la família propietària d'aquestes dues cases per tal de construir pisos en aquest terreny. Segons Badia, la propietat els ha traslladat que les dues cases estaven en molt mal estat i no tenien fons per rehabilitar-les i que, per això, van optar per tirar endavant un projecte urbanístic alternatiu. L'objectiu és fer-hi pisos d'uns 60 metres quadrats que serien per als fills de la família, però que també estarien oberts a llogar-ne a tercers, tot i que estarien disposats a prioritzar els veïns del barri, ha assegurat el regidor.

Les dues cases no estan catalogades com a edificis històrics i, segons Badia, ara ja no es pot fer retroactivament. De tota manera, creu que s'hauria de revisar tota la catalogació existent a Gràcia, perquè no es fa des del 1987. A més, ha insistit que la propietat té totes les llicències en regla per tirar endavant les obres, però està disposada a reunir-se amb els veïns per acostar posicions. Amb tot, demanen que la situació es desencalli com més aviat millor.

Els veïns volen analitzar amb profunditat l'expedient

D'altra banda, els veïns han avisat que d'entrada continuaran amb les seves accions durant la setmana i també els caps de setmana. Mentrestant, el que volen és estudiar a fons l'expedient que s'ha aprovat per tirar endavant el projecte immobiliari previst, ja que asseguren haver "detectat algunes irregularitats", explica la Teresa, una de les veïnes del barri que participa en les accions de protesta.

L'objectiu dels veïns és que aquestes dues cases es converteixin en un equipament per a tot el barri i la ciutat. Una fita, però, que per a Badia és "complicada" d'aconseguir, perquè no forma part del projecte que té aprovat la propietat. En aquest sentit, el regidor ha recordat que el projecte dels propietaris de les dues cases és construir-hi pisos. Ara bé, l'Ajuntament creu que una sortida seria que part d'aquests pisos es destinés a habitatge social.