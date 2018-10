Colau no dona validesa a les crítiques rebudes dels clubs esportius federats

L'Ajuntament de Barcelona no dona gaire crèdit a l'enquesta publicada fa vuit dies per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), que puntuava amb 3,38 punts el suport del consistori a les seves activitats.

La comissionada d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, Marta Carranza, ha qüestionat el mètode emprat per fer l'enquesta, elaborada per Feedback, ja que només consultava entitats federades i "no explicava qui és el responsable del club" que hi participava.

A més, Carranza ha assegurat que ha parlat amb membres de clubs esportius federats i federacions que estan "més molestos que l'Ajuntament" amb el resultat d'aquest estudi i que li han expressat la satisfacció per la feina feta. Tot i la bona relació amb les entitats i federacions esportives, Carranza ha reconegut certa tensió o incomoditat amb la UFEC, que podria haver motivat aquesta enquesta crítica.

Un dels punts que criticaven les federacions era la retirada a les subvencions dels menors federats per la pràctica esportiva, a la qual cosa el consistori ha respost que hi ha dedicat 500.000 euros, "tot i que l'esport federat no és competència de l'Ajuntament", i que la seva prioritat és que les subvencions arribin als nens "independentment de si són federats o no". Amb els 3 milions d'euros dedicats a aquesta subvenció de la pràctica esportiva, el consistori ha arribat a 13.000 famílies, xifres del 2017, alguns dels quals reben el 90% de l'import total, altres el 60% i altres el 30%.

Les crítiques de la UFEC coincideixen amb la finalització de la concessió per gestionar l'Oficina d'Atenció als Clubs, que s'obrirà a concurs públic de cara al pròxim contracte.

La UFEC assenyalava també la demanda d'algunes entitats perquè l'antic palau d'esports del carrer Lleida torni a ser una instal·lació esportiva. Entre les administracions, tot i que treballen en aquesta possibilitat, també es debat l'opció que es converteixi en un centre d'atenció emergencial, una necessitat que es va percebre després dels atemptats del 17-A.

La ciutat tampoc creu que sigui cert, com apuntava l'enquesta encarregada per la UFEC, que Barcelona no sigui una ciutat atractiva per als grans esdeveniments internacionals. Sí que es mostren preocupats per la "sostenibilitat" de les noves convocatòries a l'hora d'afrontar possibles reptes com uns Jocs d'Hivern o altres megaesdeveniments que poden generar "elefants blancs que després no tenen cap ús i costen molts diners", en paraules de Carranza. El màster de bàdminton que se celebrarà com a mínim durant els pròxims tres anys a Barcelona, el Mundial d'handbol femení de Granollers en el qual també participarà la capital catalana el 2021 o els de pilota i 'roller blade', celebrats aquest any, han sigut posats com exemple. "Barcelona és molt atractiva per a les entitats internacionals i per això posem uns requisits", ha dit Carranza.

Des del consistori, que celebra l'increment de la pràctica esportiva dels barcelonins (un 71% en practica, amb un creixement cada cop més gran entre les dones) ha anunciat també que aviat posarà a disposició dels usuaris dels centres esportius municipals la possibilitat de tenir dos o tres accessos mensuals a altres gimnasos del mateix tipus per "començar a fer xarxa".

L'Ajuntament estudia també on emplaçarà el nou estadi de rugbi que vol construir.