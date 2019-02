L'Ajuntament tira endavant un nou zoo que indigna els treballadors

En el seu intent més arriscat perquè s'arribi a un punt de trobada entre animalistes i treballadors del Zoo, l'Ajuntament de Barcelona ha votat avui, en una mateixa comissió, portar al ple un pla estratègic modificat que indignava els treballadors que hi han assistit i una nova ordenança municipal per regular seguint criteris animalistes les espècies del Zoo.

En una sessió molt tensa amb la presència de desenes de treballadors del Zoo que se senten "enganyats" i "traïts" per les modificacions sense diàleg a un pla estratègic aprovat després de quatre anys de debat, el grup municipal de Barcelona en Comú ha rebut el suport del Grup Demòcrata, ERC i l'independent Juanjo Puigcorbé per a la nova ordenança, als quals s'hi ha sumat Ciutadans en el cas del pla estratègic.

Malgrat que el consistori defensa que el nou projecte de zoo està elaborat pel Patronat, on tenen representació la comunitat científica, els animalistes i els treballadors, la nova versió no ha estat consultada amb el comitè d'empresa, que, amb el suport d'altres membres del Patronat, va mostrar la setmana passada la seva disconformitat amb el pla.

Els grups del PSC i el PP han atacat el govern de Colau, al qual el socialista Mòdol ha acusat d'estar "darrere la Fundació XXI", que va elaborar la iniciativa ciutadana per a un nou model amb menys espècies. "Anotin aquesta data: avui se signa la mort del Zoo", ha dit Alberto Villagrasa, del PP, que ha sigut aplaudit pels cuidadors després, quan ha dit que "la diferència és que al Zoo es cuiden els animals i no es maten", en referència a l'al·lusió del portaveu del Zoo XXI, Leo Anselmi, que ha participat en la comissió tot recordant que el PP, el PSC i Ciutadans són els mateixos partits que es van oposar a la votació per acabar amb les corrides de toros.

"Avui no es tancarà cap zoo, 65 milions d'euros d'inversió no és tancar cap zoo, tenim un compromís inequívoc per millorar-lo", ha defensat la tinent d'alcalde i regidora d'Ecologia Janet Sanz. Anselmi ha defensat seguir un "criteri" per a la reproducció d'animals, principal punt de fricció entre les dues visions. "Al nostre llistat hi entren 11 espècies perquè segueixen un criteri, però es pot ampliar", ha dit Anselmi, que ha celebrat que les dues visions s'hagin apropat des de les més de 300 espècies del Zoo, d'una banda, i des de la convicció del tancament del Zoo dels animalistes, de l'altra.

Els treballadors del Zoo han rigut quan Janet Sanz ha dit que estava "feliç" de veure els treballadors "empoderar-se", ja que eren allà per protestar contra la seva gestió i els canvis en el pla estratègic a última hora.