“Al barri no coneixem el nitbús que para a demanda”

L’autobús de la línia N1 passa puntualment a les 23.15 h per la parada de l’avinguda de la Zona Franca. Aquesta nit fresca de dijous hi viatgen quatre dones, però cap d’elles sap que pot demanar al conductor que s’aturi entre parada i parada, allà on li vagi millor, des de l’inici de l’avinguda fins a Mercabarna.

“Em sembla perfecte, però aquí al barri no ho sabem!”, diu la Montserrat baixant del bus, amb el to de qui coneix bé el veïnat. “Ja està bé, perquè d’aquí en endavant no m’atreviria a caminar sola, és perillós”, afegeix assenyalant un horitzó que s’enfosqueix a mesura que l’avinguda s’acosta al polígon industrial. “Aquí ve molta gent a comprar droga i, esclar, n’hi ha molts que van amb el mono”, explica Javier Lastra, un revisor de la línia.

El pla pilot de parada a demanda va començar el 24 de febrer per protegir les dones de les agressions sexuals. Menors i persones amb mobilitat reduïda també poden fer ús del servei. Per ara funciona només en aquest tram de la N1 i, en un entorn més residencial, a la N9 entre Tiana i Montgat. “Els conductors i els usuaris ho han rebut molt bé”, explica el director de mobilitat de l’AMB, Joan Maria Bigas. En 8 mesos de servei han rebut 450 peticions per baixar fora de parada, una mitjana de 63 mensuals i dues per nit. Ampliar el servei a altres àrees dependrà de “peticions concretes”, explica. “No sabem què més podem fer per donar-lo a conèixer que posar els cartells i que surti als mitjans”, diu, resignat.

L’Ester no l’ha vist, el cartell, i ha descobert el nou servei a partir de les preguntes d’aquest periodista. “És ideal, perquè si em passo de parada he de caminar sola i a les fosques”, explica. L’Ester, que decideix estrenar el servei aquesta mateixa nit, lamenta que diverses vegades s’ha sentit perseguida o li han tocat el cul al carrer. Fa poc es va trobar un home sagnant estirat al terra a prop d’on ara baixa del bus. “No sabia si ajudar-lo perquè també em feia por”, explica. Tot i que s’estalvia uns 300 metres amb aquest servei, l’Ester encara n’ha de caminar uns 300 més fins a casa, perquè el bus no canvia el recorregut.

Aquestes zones fosques són més extenses a Terrassa, on l’Ajuntament aplica també un pla pilot des del juny. La Montse Garcia, que l’ha fet servir, n’està satisfeta però creu que “s’ha d’ampliar la xarxa de busos nocturns a Terrassa perquè només para a les avingudes”. Va en cadira de rodes i ja li han robat la bossa dues vegades i han sortit corrents. El regidor de la CUP Marc Medina -grup municipal que va impulsar la proposta aprovada al ple municipal- lamenta “la manca d’informació” a les usuàries i també el fet que alguns conductors permetin als homes aprofitar la parada a demanda per baixar ells. “La iniciativa és bona per situar el debat, però encara s’ha d’ampliar molt”, conclou.