Al moviment veïnal li surt competència a un any de les eleccions

“ Ladran, luego cabalgamos ”, diu somrient Ana Menéndez, presidenta de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), davant la notícia que deu dones impulsen una nova plataforma veïnal, vinculada al Gremi de Restauració, que demana diàleg en aspectes com el turisme o l’activitat econòmica, i que es proposa ocupar un espai alternatiu al de les associacions consolidades. L’arribada de l’equip d’Ada Colau a l’Ajuntament, el 2015, ja va suposar una sacsejada per a les entitats veïnals, que en determinats casos van veure com alguns dels seus actius feien el salt a l’administració. Però la sacsejada no ha quedat aquí, i el moviment veïnal se sent més qüestionat que abans. “Hi ha sectors que no han digerit que uns nouvinguts com els comuns tinguin el poder i ara ens sentim més atacats perquè consideren que manen els nostres ”, defensa Albert Recio, membre de la junta de la FAVB, que remarca que els quadres històrics del moviment veïnal venen de “l’esquerra tradicional”, saben que la lluita “és una cursa de fons” i que no s’acaba amb un canvi de govern.

La política de BComú ha tocat el voraviu a l’entorn del Turó Park, on ha nascut un nou moviment crític amb els carrils bici, i al Poblenou, on els contraris a la superilla s’han organitzat per evidenciar el malestar perquè no se senten representats per l’associació de veïns. També han sorgit plataformes d’afectats pel top manta i per les restriccions circulatòries. La proximitat de les eleccions ja es nota, també, en les pugnes veïnals.

Tot i tenir més sintonia amb el nou govern, la FAVB hi manté batalles com l’oposició al nou Espai Barça o a l’ordenança de terrasses. “No és un moviment acrític ni servil”, defensa Marc Andreu, històricament vinculat al moviment veïnal i ara a l’equip de BComú, que assegura que la irrupció de plataformes alternatives no és un fenomen nou.

Tot i així, la presentació la setmana passada de Nosaltres, Barcelona, que neix del conflicte de les terrasses que ha viscut la ciutat durant tres anys, el moviment veïnal organitzat el va veure com un atac a la seva legitimitat; la FAVB hi veu un “lobi” al darrere i no hi aprecia un gruix de veïns que s’hi sentin identificats. No és el primer cop, recorden dirigents històrics, que neixen moviments fora de l’òrbita de les associacions de veïns i amb idees contràries a les de la FAVB. Va passar, per exemple, amb la mobilització contra la narcosala de la Vall d’Hebron.

Les associacions de veïns també conviuen, d’uns anys ençà -sobretot arran de la irrupció del 15-M- amb una munió de plataformes que es creen per defensar causes concretes o sectorials i que el moviment veïnal intenta captar per guanyar força i fer front a l’envelliment que pateix. “El moment no és fàcil, perquè cada vegada costa més que la gent trobi temps per a la lluita veïnal, però déu-n’hi-do la vigència del moviment”, defensa la presidenta de la FAVB, tot i admetre que l’activitat i la qualitat democràtica de les associacions no és homogènia.

Les noves plataformes xoquen a vegades amb les causes que han defensat les associacions de veïns oficials. Va passar, per exemple, amb el gran espai de Germanetes, a l’Esquerra de l’Eixample, on l’associació de veïns havia seguit el procés participatiu per decidir quins equipaments s’hi aixecarien i, amb tot tancat, una plataforma va començar a reivindicar l’espai com a gran pulmó verd, sense edificar-hi. La seva veu, deien, no estava representada per l’associació.

Defensa del col·lectiu

“El moviment veïnal s’ha mantingut sempre ferm en la defensa dels interessos col·lectius per sobre dels particulars o els dels lobis”, defensa Sylviane Dahan, de l’associació de l’Esquerra de l’Eixample, en referència a la polèmica de Germanetes. Assegura que moltes vegades la gent es mou només quan es veu directament afectada per un problema i sense tenir present la situació global. En el cas de la superilla del Poblenou, des de l’associació de veïns defensen que es tracta d’una estructura enfocada a millorar la mobilitat al conjunt de la ciutat i que ha generat rebuig d’alguns veïns perquè ha afectat el seu dia a dia, però que l’objectiu de l’entitat és defensar els interessos del conjunt. Des de la plataforma d’afectats, Jordi Campins critica que si ara sorgeixen moviments alternatius és perquè la majoria d’associacions oficials estan “en l’òrbita dels comuns”.

Però la irrupció de plataformes no sempre xoca amb les associacions existents. La nova Fem Sant Antoni, que va néixer per abordar el debat del turisme i l’habitatge, i l’associació de veïns del barri es veuen complementaris i fan xarxa. I a nivell de ciutat han prosperat iniciatives com la de Barcelona No Està en Venda, que aglutina diferents moviments com la FAVB mateixa.

Les batalles de la FAVB contra el govern de Colau

Terrasses

Mentre el Gremi de Restauració i l’equip de Colau fumaven, en l’últim ple, la pipa de la pau en la guerra de les terrasses, la FAVB continuava criticant que la modificació de l’ordenança aprovada s’ha fet “a la carta” segons els interessos del sector. I, de fet, juntament amb la plataforma Carrers per a Tothom, estudia impugnar-la.

Espai Barça

La FAVB també ha anunciat la seva intenció de portar el consistori als tribunals per l’aprovació de l’Espai Barça i la manera com s’ha requalificat el sòl esportiu en usos terciaris (oficines i hotels). Demanen al govern municipal que rectifiqui i consideren que han fet prevaler l’interès privat per sobre de l’interès públic.

Nova ordenació del port-ciutat

Un altre dels fronts oberts entre el moviment veïnal i l’equip de govern és el de l’acord que el consistori va tancar amb el Port per reordenar l’activitat creuerista: preveu la concentració de les terminals de creuers al moll Adossat, més allunyades del centre de la ciutat. La FAVB demana que es revoqui l’acord perquè assegura que es creen noves terminals més grans que les que es tanquen i que, per tant, es permetrà l’arribada de vaixells amb més creueristes. Denuncien, a més, que l’acord es va tancar “de manera opaca”.

Habitatge

Un tema que irrita la FAVB és que no s’hagi respectat el conveni amb la seva cooperativa d’habitatge, Fem Ciutat. Denuncien un problema de “dogmatisme” del govern perquè només vol construir pisos de lloguer. La cooperativa de la FAVB acabarà el mandat lliurant només la promoció de la Gardunya, que ve del mandat passat.