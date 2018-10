Al voltant d'un centenar d'espanyolistes i uns setanta antifeixistes s'han escridassat i han intercanviat insults aquest vespre a la plaça d'Artós, al barri de Sarrià de Barcelona. Els agents dels Mossos d'Esquadra han carregat ràpidament i sense incidents greus contra el grup d'antifeixistes, que s'ha dissolt immediatament després de la intervenció policial.

Tot i així, després tres furgons dels antiavalots han escortat la manifestació espanyolista, que ha tallat la ronda General Mitre, on han arribat després de baixar pel carrer San Juan Bosco entre crits de "Viva el rey", "Puigdemont a prisión" i "España unida jamás será vencida". Portaven banderes de Catalunya, d'Espanya, algunes lligades a la cintura, de la Guàrdia Civil i de Tabàrnia. Està previst que arribin a Francesc Macià baixant pel carrer Balmes.

La concentració espanyolista ha arrencat a la plaça d'Artós, on havien sigut convocats pel compte de Twitter @losdeartos sota el 'hashtag' #volvemos12mesesdespués. Reclamaven "recuperar els carrers per a tots" i parlaven d'un "passacarrers festiu".

540x306 Tensió i càrregues a la confluència de marxes d'espanyolistes i antifeixistes a Sarrià. SARA FONT Tensió i càrregues a la confluència de marxes d'espanyolistes i antifeixistes a Sarrià. SARA FONT

A pocs carrers, l'Ateneu Popular de Sarrià, que va ser víctima d’un atac feixista el mes de març passat, havia convocat una manifestació contra els moviments d'extrema dreta en resposta a la concentració unionista. "És la primera convocatòria grossa després de l'estiu, en un context de tensió arran de la crema de l'edifici", ha explicat un manifestant.

Per evitar aldarulls, al voltant de la plaça hi havia un desplegament policial que comptava amb nombrosos agents dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana, així com sis furgons d’antiavalots. Han intervingut quan els antifeixistes han arribat a la plaça on es concentraven els espanyolistes.