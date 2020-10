Es disparen els positius de covid-19 en dues residències

El covid-19 ha tornat a entrar a les residències i almenys en dos centres de Catalunya ho ha fet amb una intensitat que recorda la pitjor època de la pandèmia. Un dels centres que més preocupen és la residència Les Vinyes de Falset, on s'han detectat una setantena de casos positius, segons l'ACN. Es tracta de 56 residents i de 12 treballadors. En aquest centre ja s’havien confirmat 17 positius a mitjan setembre, arran de les proves PCR fetes a tots els treballadors i usuaris per uns primers casos detectats.

El departament de Salut i l'Agència de Salut Pública ja han pres mesures, de la mateixa manera que ho ha fet el mateix centre, on romanen confinats la gran majoria dels positius. Malgrat que s’hagi disparat la xifra d’infectats, les autoritats sanitàries insisteixen que es tracta d’un brot que està sota control.

Com ha fet des del primer moment, l’Ajuntament de Falset fa una crida a la responsabilitat de la ciutadania a fi de seguir amb rigor les mesures de prevenció i seguretat per fer front a la propagació del virus al municipi. El consistori recorda que les mesures sanitàries són d’obligat compliment i les persones que no les respectin poden ser sancionades.

També és preocupant la situació que travessa la residència Templis Atlantis de Cubelles (Garraf), on han donat positiu de covid-19 un total de 47 persones. La xifra representa gairebé el 90% dels 54 residents que té el centre, mentre que també s'ha infectat una tercera part de la plantilla, formada per uns 40 treballadors. Així ho ha detallat a l'ACN la directora de la residència, Anna Barceló, que atribueix l'entrada del virus a les instal·lacions a la infecció d'una treballadora que s'hauria contagiat a través del seu fill. Segons Barceló, el noi s'hauria infectat prèviament perquè tenia un company d'institut positiu. "Hi ha hagut una seqüència d'errades que no tenen a veure amb la nostra gestió", assegura la directora, que remarca que fins ara no havien tingut cap positiu de covid.

El departament de Salut, per la seva banda, ha indicat que arran del positiu de la treballadora el 28 de setembre es va fer un cribatge, que ha donat com a resultat 47 residents positius dels 54 que viuen al centre. D'aquests, 5 han estat ingressats a l'hospital, mentre que la resta són asimptomàtics i presenten una clínica lleu.

Pel que fa als professionals afectats, segons Salut, ara per ara hi ha 18 positius dels 35 que hi treballen. El departament de Treball, Afers Socials i Famílies està ajudant a trobar el personal per cobrir les baixes. De fet, l'executiu català puntualitza que es començaran a incorporar nous treballadors aquesta setmana. A més, Salut indica que el CAP està fent atenció i seguiment diari de la situació.

La residència va activar els protocols relacionats amb la pandèmia el dissabte 24 de setembre, quan una treballadora va advertir que tenia símptomes compatibles amb el coronavirus i va explicar que el seu fill també es trobava malament després d'haver-se detectat un cas de covid-19 al seu institut. En aquell moment la treballadora no va anar a la feina i, tan bon punt va saber que era positiva, la residència va demanar la pràctica de proves PCR per als residents i els treballadors.

Resultats amb retard

Segons relata la direcció a l'ACN, el dilluns de la setmana passada –28 de setembre– es van fer els tests a set residents que presentaven algun símptoma compatible amb el covid-19, mentre que l'endemà es va fer un cribatge a tots els avis i treballadors. De les primeres proves hi va haver quatre casos positius, mentre que els resultats de la resta de tests estaven previstos per a dijous però hi va haver una incidència al laboratori.

Barceló explica que els van comunicar que les proves s'havien "contaminat", fet que els va obligar a repetir de nou els PCR. Tot un periple que va endarrerir els resultats fins dissabte, 3 d'octubre. "Una setmana sense tenir els resultats és vital per actuar", lamenta la directora, que diu que no van poder sectoritzar el centre fins que van saber l'abast de la infecció. Mentre no van tenir els resultats, puntualitza que tots els residents van estar aïllats a les habitacions.