Alba Vergés: "Sabent el que sabem ara, tancar les escoles no hauria sigut la primera mesura a prendre"

Els centres educatius van ser el primer sector a tancar i serà l'últim a obrir davant la pandèmia. Una situació que el Govern no vol que es torni a produir, sobretot després de les polèmiques per les resistències d'alguns mestres i sindicats a reobrir i la pressió de col·lectius de famílies per tornar a les aules. De fet, en cas d'un possible rebrot de coronavirus, el tancament de les escoles no serà una de les primeres accions que es decretaran. "Sabent el que sabem ara, tancar les escoles no hauria sigut la primera mesura a prendre", ha assegurat la consellera de Salut, Alba Vergés.

En una entrevista a RAC1 ha defensat, però, que ara fa tres mesos era una mesura que "epidemiològicament tenia sentit", perquè es desconeixia com el covid-19 incidia en els nens i perquè les escoles podien ser un caldo de cultiu on s'escampés el virus. Ara, en canvi, ja se sap que el més important és garantir la distància física entre mestres. "Els nens i nenes no són vulnerables al virus, la distància entre ells no és el més rellevant, però sí que ho és entre professors. Si garantim la distància entre mestres, podem tenir les escoles normalitzades al màxim", ha afirmat Vergés.

Els nous confinaments seran per grups d'edat

Precisament perquè ara se saben moltes més coses sobre el virus, Vergés ha dit que la Generalitat preveu que si es produeix una nova onada de covid-19 no passi per un confinament total sinó per grups de persones vulnerables, principalment gent gran. La consellera no ha amagat que el Govern "compta" que "tornarà a haver-hi molts casos i de gravetat diferent" d'aquí unes setmanes o mesos. "Ens hem de preparar per a tot això una altra vegada, però intentem treballar perquè les mesures en què insistim tant aquests dies, d'higiene i distàncies, s'interioritzin tant que no calgui confinar tota la gent a casa seva i aturar el país", ha explicat.

Vergés ha insistit que les mesures sanitàries en vigor (mascareta, rentat de mans i distància física) "han vingut per quedar-se i formaran part a partir d'ara de la normalitat". Aquestes mesures de seguretat, de fet, es recomanen a tota la població, també a joves i adolescents, un col·lectiu que preocupa especialment al Govern perquè s'està detectant un increment dels contagis en aquesta franja d'edat.

El director general de Professionals de Salut, Marc Ramentol, ha atribuït a "la seva manera de socialitzar-se, amb més proximitat", aquest augment dels casos positius entre persones de 15 a 29 anys. En una entrevista a TV3, Ramentol ha dit que la taxa de 5,8 casos per cada 100.000 habitants "no és alta", però que la tendència preocupa perquè "va a l'alça". "Recomanem que la socialització es faci entre grups estables i no amplis", ha afirmat.