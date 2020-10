Alba Vergés es planteja avançar el toc de queda a les deu de la nit

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha afirmat aquest dissabte al programa El suplement de Catalunya Ràdio que aplicar l'estat d'alarma no significarà obrir els establiments d'hostaleria perquè és una mesura complementària per aturar el covid. "Hem d'aturar això", ha subratllat en referència a l'increment de casos de coronavirus, per la qual cosa es plantegen ara aplicar el toc de queda a partir de les 22 en lloc de les 23 h com s'havia dit ahir divendres. Tot i així, la decisió encara no està presa. El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha assegurat que encara s'ha d'acabar de concretar l'hora a partir de la qual ja no es podrà ser al carrer sense una justificació. La decisió es podria prendre dilluns.

La consellera també ha explicat que els hospitals s'han de reorganitzar, a diferència del març, per mantenir la resta de l'activitat. "Volem tenir el màxim nombre de professionals", ha dit. Els hospitals més grans de les regions treballaran en xarxa. No tenen damunt la taula tancaments perimetrals perquè el creixement és generalitzat. "Estem en uns mesos molt durs".

També ha explicat que la sol·licitud de l'estat d'alarma depèn de la pròxima reunió el consell de ministres, que es podria celebrar de manera extraordinària demà diumenge o dilluns, però ha afegit que no vol que això signifiqui "estar a expenses" de l'Estat. En el cas que el govern espanyol aprovés l'estat d'alarma, el Procicat podria decretar el toc de queda sense haver de passar pel TSJC. És "una eina molt més àgil", ha valorat la consellera. També ha explicat que el servei d'infermeria està "tensionat" per la situació i que l'estat d'alarma no és "l'única eina" per gestionar la crisi.

Una nova "bateria de mesures" per frenar el covid

El conseller d'Interior ha explicat que hi haurà "molta presència policial" al carrer per fer complir el toc de queda. Les multes per incomplir-lo se situaran entre els 300 euros i el 6.000 euros, i reclama "la corresponsabilitat" de la ciutadania.

Miquel Sàmper lamenta no tenir una legislació pròpia per agilitzar la coordinació entre Salut i Justícia per gestionar la segona onada de covid. Sobre que no es prengui la temperatura als viatgers a l'estació de Sants i a l'aeroport del Prat, ha dit que dilluns hi hauria una reunió per tirar endavant "una bateria de mesures" per frenar el covid.