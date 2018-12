Alberto Fernández Díaz confirma que abandonarà l'Ajuntament

El líder del PP a Barcelona, Alberto Fernández Díaz ha anunciat aquest dilluns que no optarà a la reelecció i que, quan acabi del manat, deixarà l'Ajuntament de Barcelona per deixar pas a un nou candidat. Fernández Díaz, que ha sigut regidor un total de 27 anys –en dues etapes–, és el més veterà dels actuals edils del consistori i l'any que ve igualarà la fita de Joan Puigdollers que,amb CiU, va estar 28 anys a l'Ajuntament. Fernández Díaz s'ha acomiadat avui recordat que fa feia mesos que havia posat la seva continuïtat a disposició del partit - ara els seus destins possibles on l'activitat privada o el Parlament europeu- i fent balanç de bons moments en política, com quan va pactar amb Maragall actuacions per fer possible els Jocs Olímpics, i de dolents, com haver vist morir "companys" en mans d'ETA -ha recordat casos com els regidors de Viladecavalls Francisco Cano.

El PP fa temps que busca un independent perquè assumeixi el difícil repte de rellevar Fernández Díaz en unes eleccions en què, segons les enquestes, el partit ho tindrà difícil per aconseguir la presència al consistori. Un dels últims noms que han sonat com a relleu és el de Josep Bou, president de l'associació d'Empresaris de Catalunya, tot i que la direcció assegura que no hi ha cap decisió presa. El partit va viure el seu moment més dolç al consistori el mandat passat, quan va assolir els nou regidors, i actualment en té tres.Amb aquest anunci, que ja s'esperava, es confirma que només l'alcaldessa, Ada Colau, i el cap de files del PSC, Jaume Collboni, opten de moment a la reelecció. Fernández Díaz no ha donat pistes encara de quin serà el seu futur un cop deixi l'Ajuntament, però si que ja deixat clar que no descarta dedicar-se a l'activitat privada.

L'encara cap de files del PP ha enviat una carta als dirigents i afiliats del partit abans de fer pública la decisió. En la missiva, assegura que manté "intactes" els seus compromisos amb Barcelona i el PP i diu que mantindrà el nivell d'esforç fins al final del mandat. En les seves paraules davant de la premsa, ha volgut posar en valor la seva trajectòria "nítida" en defensa dels valors de centre dreta.

El 'rei' del titular

L'encara cap de files del PP a la ciutat ha tret pit de la feina feta durant aquests anys -ha sigut el candidat en les últimes quatre eleccions municipals-: ha recordat que el seu partit ha presentat el 70% de les iniciatives de l'oposició i ha ironitzat amb el fet de poder enviar fins a tres notes de premsa al dia. Fernández Díaz va arribar al consistori el 1987 i tots aquests anys a la dura oposició municipal ha destacat per ser capaç de guanyar-se els seu espai als mitjans de comunicació gràcies a grans titulars i jocs de paraules. És el creador de conceptes, com 'Taxalona', quan demanava rebaixes de l'IBI, o Can Trias per referir-se al conflicte de Can Vies. Una de les obsessions que fa temps que persegueix és demanar que les motos puguin circular pel carrils bus. Plegarà, però, sense haver-ho aconseguit.