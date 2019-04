Alberto Fernández Díaz reclama repatriar els 'menes'

El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ha reclamat aquest dimecres repatriar els menors estrangers no acompanyats, 'menes', perquè, segons ha dit, "acaben en circuits delictius i deterioren la convivència als barris". En un comunicat, Fernández Díaz ha defensat que el "blindatge de fronteres és imprescindible per posar fi a l'efecte crida del discurs frívol d'Ada Colau que diu que a Barcelona hi cap tothom".

El popular ha denunciat que en quatre anys s'ha multiplicat per cinc l'arribada d'aquests menors, i molts "malviuen al carrer i es converteixen en un problema social, de seguretat i de convivència". "La prioritat ha de ser el retorn i la repatriació, així com la reunificació familiar", ha insistit Fernández Díaz, que ha remarcat que cal cooperació internacional amb els seus països per actuar en origen i també perquè puguin tornar-hi.

El líder del PP ha defensat que Barcelona aculli totes les persones immigrants que vulguin integrar-se, però ha criticat que el govern municipal "sigui incapaç d'atendre i donar resposta ni tan sols a menors que són a la ciutat".