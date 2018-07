Alberto Fernández (PP) critica que no se sancioni Arran pels cartells amb fotos d'ell, Franco i Arrimadas

El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ha criticat aquest dimecres el govern municipal per no sancionar administrativament l'organització juvenil Arran per penjar una imatge d'ell, el dictador Francisco Franco i la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, en diferents llocs del districte de les Corts. Fernández, que va presentar un prec al govern de Colau per demanar que s'iniciés un procés sancionador contra Arran, ha lamentat que la resposta de l'equip de Colau hagi sigut que no pot sancionar l'organització perquè no disposa de NIF que l'identifiqui al districte de les Corts. El PP ha difós la resposta que ha donat el govern municipal al seu requeriment, en què s'especifica que el consistori ha adoptat les mesures per retirar els cartells però que no s'ha pogut engegar el procés sancionador.

"En altres denúncies del Grup Popular, el govern municipal utilitzava la llibertat d'expressió per no sancionar, i ara l'argument és que Arran no té NIF a les Corts", ha assegurat. En els cartells es pot veure Fernández, Franco i Arrimadas amb el text "L'Estat apunta, el feixisme apunyala. Il·luminem la foscor, ofeguem el feixisme".

"No només sorprèn que Colau no defensi les intimidacions i amenaces a la via pública ni tan sols quan es fa a regidors de l'Ajuntament, sinó que a més tampoc els sanciona administrativament amb l'argument que no tenen NIF", ha insistit el líder popular.