Albiol denunciarà per "homicidi imprudent" els habitants del pis ocupa on es va generar l'incendi a Badalona

El PP de Badalona presentarà una querella criminal per homicidi imprudent contra els habitants del pis del barri de Sant Roc on es va originar l'incendi que va causar la mort de tres persones dissabte passat. Així ho ha anunciat el líder del partit a la ciutat, Xavier García Albiol, que ha assegurat que l'immoble estava "ocupat il·legalment" per dotze persones d'origen romanès des del mes d'octubre del 2015.

"Estem davant una temeritat inadmissible per part d'aquests ocupes, no només pel fet de punxar la llum, sinó perquè quan va començar el foc van sortir sense avisar la resta de veïns, van deixar la porta oberta de manera que les flames es van propagar i no van avisar els Bombers de la Generalitat", ha valorat.

Xavier García Albiol considera que davant un "ajuntament acomplexat" i que "en les últimes hores ha tingut un comportament tímid", el PP té "l'obligació moral i política" d'actuar per defensar els veïns de l'edifici incendiat a l'avinguda Marquès de Mont-roig del barri de Sant Roc.

"Hem d'enviar un missatge de contundència contra els que en els últims quatre anys s'han dedicat a campar per Badalona sabent que ocupar un pis els surt gratis", ha assegurat el popular.

En aquest sentit, ha dit que el seu equip ja ha començat a redactar la querella criminal per homicidi imprudent contra les persones que vivien en el primer pis del bloc, on es va originar l'incendi que va causar la mort de tres persones.

"L'incendi es va expandir al resta d'habitatges, perquè les persones que estaven ocupant aquest pis quan va començar a sortir fum van fugir sense avisar ningú, ni bombers, ni veïns, es van deixar la porta oberta i el foc que inicialment estava controlat a l'habitatge va anar augmentant de mida fins que les flames es van poder veure a l'exterior", ha relatat Albiol.

Així mateix, ha assegurat que els bombers només van trigar nou minuts en arribar, però ha advertit que quan ho van fer es van trobar amb un incendi "ja estès a la primera, cinquena i vuitena planta amb gent precipitant-se per les finestres".

El popular ha reiterat que, segons dades del registre de la propietat, aquest immoble se'l va quedar Catalunya Caixa i després el BBVA –fruit de l'absorció– perquè prové d'una execució hipotecària. A més, ha detallat que estava ocupat per una família d'origen romanès que hi vivia des de l'any 2015.

També ha criticat que el govern local defensi que es tracta d'un cas de pobresa energètica, ja que assenyala que des de l'any 2017 l'Ajuntament compta amb una partida de 800.000 euros per atendre aquestes situacions. "Fins ara només ha destinat mil euros a aquests casos", ha lamentat.