Els alcaldes de la Costa Brava lamenten que s'hagi aprovat la moratòria sense comptar amb ells i demanen fer excepcions

Els alcaldes dels 22 municipis de la Costa Brava s'han reunit avui amb el secretari d'Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra, sis dies després de l'aprovació de la moratòria que impedeix, durant un any, aixecar noves construccions a primera línia de mar. Els alcaldes i altres regidors s'han queixat que la decisió de la Comissió d'Urbanisme de Girona es fes sense comptar amb la participació dels ajuntaments.

També han criticat que la suspensió de llicències afecti petites parcel·les en zones ja construïdes i han demanat que s'analitzi cas per cas, de manera que es puguin fer excepcions en casos, per exemple, de sectors ja edificats en què només s'hi vol aixecar alguna construcció més.

Agustí Serra ha admès que hi ha hagut "petits retrets" però que era "necessari" aprovar la moratòria amb celeritat. Serra assegura que aquesta moratòria i la redacció del pla director s'han de fer colze a colze amb el territori i ha avançat que s'arribarà fins "al detall" a l'hora de prendre decisions.

Tot i això, Serra justifica que aquesta mesura és "necessària" i s'havia d'aprovar com més aviat millor. L'objectiu del departament era evitar que tirin endavant noves urbanitzacions mentre s'elabora el pla director urbanístic que determinarà en quines zones es pot acabar construint.

Aquesta primera moratòria –se n'aprovarà una segona al febrer que anirà més enllà dels 500 primers metres del litoral– abasta 1.120 hectàrees de la Costa Brava en què es podrien construir milers d'habitatges. La mesura implica que no es poden tramitar ni projectes d'urbanització ni de reparcel·lació i que els ajuntaments tampoc poden atorgar llicències per començar noves edificacions en els sectors i sòls afectats per la suspensió. Sí que es poden tramitar reformes i ampliacions de construccions existents i projectes que afectin solars no edificats dins dels teixits urbans històrics.

L'alcalde de Begur, Joan Loureiro, ha subratllat que és un dels municipis més afectats per la moratòria i ha reivindicat que els alcaldes fa temps que pressionen la Generalitat per aplicar una moratòria que eviti la construcció de noves urbanitzacions a la Costa Brava. Per això, lamenta que l'opinió pública atribueixi la mesura adoptada per Urbanisme a la pressió de plataformes ecologistes mentre la imatge projectada dels alcaldes sigui de gairebé "depredadors del territori".