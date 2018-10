Alcanar reviu el malson: “L’aigua ens entrava al viver a onades”

260x366 Una treballadora de Vivers Angol d’Alcanar fent feines de neteja després dels aiguats a les Terres de l’Ebre. / TJERK VAN DER MEULEN Una treballadora de Vivers Angol d’Alcanar fent feines de neteja després dels aiguats a les Terres de l’Ebre. / TJERK VAN DER MEULEN

Després de dos dies de sol, Alcanar es va eixugant, tot i que els efectes dels aiguats encara són ben visibles a la pell del municipi. Els més de 230 litres per metre quadrat que van caure en poques hores divendres a la tarda han causat estralls que costarà reparar. Cases particulars, comerços, vivers i camps de conreu, les afectacions han sigut universals.

Un gran bassal d’aigua enfangada s’acumulava encara a l’entrada dels Vivers Angol, al costat mateix de la N-340. Set treballadors de l’establiment hi van quedar atrapats, veient com el nivell de l’aigua anava pujant sense aturador. “El mur de protecció que separa la nacional del vial de servei va fer de pantà i l’aigua ens arribava a onades”, explica Lourdes Bort, una treballadora. El seu cotxe i dos més que hi havia estacionats a la porta van quedar plens d’aigua. “Al meu va arribar fins al volant i al d’un company fins al sostre”. “De por en vaig tenir quan vaig arribar a casa i vaig pensar en el que hauria pogut passar”, assegura. No van poder sortir del viver fins a les nou del vespre, després que el nivell de l’aigua baixés, amb dos vehicles pickup dels propietaris. A l’oficina, ahir encara s’hi podia veure marcada la línia de l’aigua a la paret, a uns 80 centímetres de terra.

Pel costat d’aquests vivers passen dos barrancs i les últimes obres de la N-340 han deixat els vivers per sota del nivell de la carretera, cosa que sumada a l’excepcionalitat de la pluja explica la gran afectació que ha patit. L’Ajuntament ja ha dit que demanaria explicacions al ministeri de Foment.

“Mai havia vist una cosa així”

Al nucli urbà els danys també han sigut considerables. Ahir al migdia Rosa Maria Castells encara fregava l’aigua que supurava del parquet de la botiga de roba Seldis, al carrer Felip Pedrell. “Fa 21 anys que soc aquí i mai havia vist una cosa així”, explica. A la porta de la seva botiga va anar a parar en tromba tota l’aigua que baixava del carrer Santa Teresa. Ella no era a la botiga perquè a la tarda ja no la va poder obrir, però el vídeo de la tromba d’aigua topant contra la façana del seu comerç s’ha fet viral. El van gravar des de la floristeria del davant. “Això és un riu o què?”, es preguntava Fabiola Alonso, la propietària de l’establiment. A ella també li va entrar aigua des de les escales que baixen de l’església. “La força de l’aigua va arrencar les proteccions de fusta i ferro que la gent posa a la porta per aturar-la”, relata.

Si els carrers i les infraestructures pluvials no donaven l’abast a empassar-se l’aigua, tampoc les teulades i els terrats. “Dins el meu pub hi plovia”, explica Aleix Chillida, propietari del bar Blau. Tot i tenir la terrassa impermeabilitzada, l’aigua va pujar tant de nivell que es va filtrar pels laterals i va convertir tot el local en una gran gotera. Tot plegat va provocar l’ensorrament d’un fals sostre, a més de malmetre probablement la barra, feta amb fusta.

“He perdut tota la feina dels últims quatre anys”, assenyala Ivan Forcadell, un jove artista que havia instal·lat el seu estudi en una casa antiga del carrer Mar. L’aigua es va escolar pel sostre a palades fins al primer pis, on tenia nombrosos quadres fets amb paper i tela. “Els hauré de llençar tots”, assenyala. La quantitat d’aigua era ingent, fins al punt que es va trobar dues gerres de fang amb més d’un pam d’aigua cadascuna. Forcadell, juntament amb altres joves del municipi, van muntar un esquadró per ajudar els veïns i comerços més afectats a treure aigua i netejar. “Va sorgir com una mena d’essència de poble de postguerra i vam fer pinya per ajudar-nos mútuament”, diu.

També van ser importants les afectacions a les Cases d’Alcanar i Alcanar Platja, amb cases particulars inundades amb més d’un metre d’aigua. Ja s’ha començat a fer el peritatge dels danys i l’Ajuntament ha aprovat demanar la declaració de zona afectada per una emergència de protecció civil. “Calculem uns dos milions d’euros en danys”, explica el regidor de Governació, Jordi Bort. Avui s’ha convocat una reunió i hi seran representants del consorci de compensació d’assegurances.

Ara el que preocupa més són els danys als camins a les portes de l’inici de la campanya dels cítrics. “La majoria de les finques són inaccessibles per als camions i hi ha fruita primerenca que s’hauria d’estar collint”, assenyala Carles Roig, citricultor i responsable d’Unió de Pagesos.