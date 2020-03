Alerta pel cúmul de contagis locals per Covid-19 als afores de Madrid

Catalunya i el País Valencià tenen xifres d’infectats pel coronavirus similars a les de la Comunitat de Madrid, però de moment es troben en una situació molt diferent. D’una banda, tots els casos catalans i valencians, un total de 12 i 15, respectivament, en el moment de tancar aquesta edició, són importats -la majoria del nord d’Itàlia- o bé es tracta de persones que han estat en contacte amb positius que havien viatjat a zones de risc.

En canvi, a la capital espanyola es fa front a una situació que inquieta les autoritats sanitàries: el focus de Torrejón de Ardoz, una ciutat als afores de Madrid amb 130.000 habitants -més o menys com Mataró-, no para de créixer, amb tot de casos que no tenen cap tipus de relació amb zones de risc, és a dir, són autòctons. Al tancament de l’edició hi havia un total de 15 casos a Madrid, vuit dels quals sense antecedents de viatge. A més, hi ha una dona de 70 anys en estat crític a l’Equador procedent del focus de Torrejón de Ardoz.

Al conjunt de l’Estat ahir al vespre hi havia comptabilitzats 82 casos, entre els quals han augmentat els greus. Si dissabte eren dos, ahir ja eren quatre, sumant el cas d’un home gran a Castella-la Manxa, l’origen del contagi del qual no se sap perquè no es pot parlar directament amb ell, i el d’una de 39 anys -el primer cas greu d’algú jove- detectat a Navarra.

Reunió d’urgència

Per afrontar aquest nou escenari, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va reunir ahir d’urgència per via telemàtica tots els consellers autonòmics, i avui hi ha prevista una nova reunió amb els responsables de salut pública de totes les comunitats per avaluar si es posen en marxa mesures de contenció addicionals -Espanya està en l’escenari 1 i de moment no preveu passar a un nivell de mitigació- tal com han fet altres països europeus per intentar trobar l’origen del brot i evitar nous contagis. A més del cas de Torrejón de Ardoz, preocupa el focus de Marbella i Màlaga, a Andalusia, així com els del País Basc i Catalunya, però per raons diferents.

Pel que fa als dos últims casos, la preocupació se centra en zones hospitalàries. En el primer perquè una internista de l’Hospital Txagorritxu de Vitòria va donar positiu, i en el segon perquè també va donar positiu un doctor que treballa al Clínic de Barcelona -tot i que en aquest cas és per contacte amb un cas importat-, segons va explicar ahir en la roda de premsa de balanç diària des del ministeri de Sanitat el director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón.

Simón va explicar que totes aquestes comunitats autònomes estan fent un treball “exhaustiu” per conèixer l’origen del focus. A Madrid, però, les tasques estan sent complicades per la falta de relació entre els infectats. Amb tot, el portaveu del ministeri de Sanitat va subratllar que el 90% dels casos en el conjunt de l’Estat continuen sent importats i que només en nou casos es desconeix l’origen. Es tracta, a més dels madrilenys, del cas de l’hospital basc -tot i que es creu que seria per un viatge al focus de Màlaga- i del primer positiu autòcton de Sevilla -que segons la investigació andalusa apunta a un contacte secundari amb una parella procedent de Xangai i de visita a la Costa del Sol.

“Alguns països del nostre entorn estan prenent mesures per augmentar la capacitat de control. En algunes zones s’està plantejant passar a la fase de mitigació, que implicaria reduir l’impacte. Al nostre país no s’ha donat aquesta situació”, va concloure Simón.

El doble de casos a Catalunya

Pel que fa a Catalunya, els contagis es van elevar ahir fins a 12, amb la confirmació de sis nous casos. Al matí el departament de Salut va confirmar que hi havia dos homes -un de 25 anys resident a Barcelona i un de 26 resident a Milà- que havien donat positiu pel virus després d’estar a Milà la setmana passada. També al matí es va donar a conèixer el cas d’una dona de 62 anys de l’Hospitalet de Llobregat que va estar en contacte amb un dels casos confirmats. A la tarda, el mateix departament va anunciar tres nous casos. Es tracta de dues noies de 20 i 16 anys residents a Girona que van viatjar al nord d’Itàlia entre el 14 i el 16 de febrer i un home de 28 anys resident a Barcelona que va viatjar a Milà del 20 al 23 de febrer. Tots ells, va dir el departament, estan en estat lleu i es coneix la seva via de contagi. La consellera de Salut, Alba Vergés, va insistir en donar un missatge de tranquil·litat, i en una entrevista a RAC1 va destacar que “no hi ha por a un col·lapse” del sistema sanitari i va anunciar que probablement el nombre d’afectats creixerà en els pròxims dies. D’altra banda, va voler aclarir que no s’han demanat restriccions en cap lloc públic i va recordar que aquesta decisió “ha de formar part d’un consens”, recordant que estem en una fase de contenció del virus en què només s’aïllen persones sanes que han estat en contacte amb persones infectades. “Si hem de fer un pas més el farem, però de moment estem molt tranquils amb la situació actual, que és l’esperada. No ens ha sorprès”, va dir Vergés.

El cul de la Lleona, precintat

En aquesta línia es va desmarcar del tancament de l’accés al cul de la Lleona a Girona per evitar el risc de contagi. L’alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, va parlar després amb la consellera Vergés, segons l’ACN, i li va transmetre que el tancament s’havia fet seguint els consells del Servei de Vigilància Epidemiològica de Catalunya quan es va anunciar el primer cas a la ciutat. L’alcaldessa i la consellera van mantenir una conversa per aclarir el “procediment”. El consistori va anunciar que l’accés a l’estàtua es mantindrà precintat preventivament.