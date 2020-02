Alerta ecologista pel naixement d'una girafa al Zoo de Barcelona

El naixement de la Thembi, una nova cria de girafa al Zoo de Barcelona –filla de la Nuru–, va ser una de les notícies del cap de setmana. Les imatges tendres de mare i cadell es van difondre com un fet important per a l'equipament i com un pas per contribuir a la futura reintroducció d'aquests animals a l'Àfrica. Ara, però, Zoo XXI, que és l'entitat que va promoure una iniciativa ciutadana per aconseguir canviar l'ordenança de tinença d'animals i garantir que el Zoo només reproduiria aquelles espècies que disposen d'un pla de reintroducció en el seu hàbitat, ha alertat que aquest naixement d'una girafa de la subespècie Rothschild en captivitat no s'alinea amb el canvi de model. Consideren, de fet, que podria suposar una "vulneració" de la nova normativa municipal.

"No suposarà més que un nou individu que passarà tota la seva vida en captivitat, probablement sent intercanviat en un futur amb un altre zoo", alerten en un comunicat. La plataforma, amb tot, accepta que el Zoo disposava d'un any de coll des de l'entrada en vigor del nou model per aplicar els canvis, que seran exigibles a partir del juliol, però presenta el cas de la Thembi com el "paradigma" del que no hauria de ser. La gestació d'aquest animal dura entre 450 i 468 dies i, per tant, l'embaràs és anterior a l'aprovació.

En el moment d'anunciar el naixement de la cria, des del Zoo van remarcar que el centre participa en el Programa Europeu de Conservació (EEP) de girafes, a les quals la IUCN (Unió Internacional per a la Conservació de la Natura) considera com a espècie amenaçada. Remarcaven, també, que antigament la girafa s’estenia per gran part de l’Àfrica, però que la progressiva desertització del seu hàbitat ha restringit molt l'àrea on es troben i que ja només en queden grans poblacions dins dels parcs nacionals i altres àrees protegides.

Per això remarcaven que es "fa imprescindible" l'existència d'aquesta espècie en zoos amb l’objectiu de crear un reservori de més de 500 individus per a possibles reintroduccions. És en aquest context en el qual s'estudia un projecte de col·laboració amb les autoritats del Níger per a la conservació in situ de la subespècie de girafa peralta, la més emblemàtica del Sahel. Per als responsables del Zoo, doncs, el naixement queda clarament inscrit en la nova filosofia aprovada per l'Ajuntament.

Zoo XXI no comparteix aquest argumentari i considera que conté errors. L'entitat assenyala, per exemple, que segons la UICN hi ha una població de 1.399 girafes d'aquesta subespècie. També apunta que des del Zoo no han contribuït a cap reintroducció d'aquesta espècie, que se'n tingui constància. "Mai cap girafa de Rothschild (ni de cap altra subespècie) nascuda en un zoo ha estat alliberada a la natura", remarquen, i afegeixen que els experts en girafa de Rothschild no mencionen la cria en captivitat com una acció de conservació i tampoc és a la llista de recomanacions de cria en captivitat de la UICN.